El PP pide una inspección integral de los árboles de la ciudad "tras tres caídas preocupantes"

El concejal del Grupo Municipal Popular, Carlos Mundina, ha exigido explicaciones al gobierno municipal del señor Ribó tras la última caída ayer por la tarde una rama de grandes dimensiones que obligó a cortar el tráfico en San Vicente, la Paz y Plaza la Reina. "Afortunadamente no hay que lamentar daños personales pero es un milagro que no ocurriera nada ya que el desprendimiento se produjo en plena hora punta con miles de turistas en la ciudad", ha señalado Mundina.

"En 10 días se han registrado tres desprendimientos preocupantes y parece que no estamos hablando de un caso puntual como apuntó el concejal Sergi Campillo" ha añadido Mundina que, por ello, "desde el Grupo Municipal Popular vamos a pedir que los servicios municipales realicen una inspección integral para detectar en qué situación se encuentra el arbolado de nuestra ciudad y realizar las actuaciones oportunas". Para el concejal, "València no puede permitirse que se estén cayendo ramas y palmeras que, de momento, sólo han causado daños materiales pero cuyas consecuencias podían ser peor".



Más reclamaciones

Además, Mundina ha recordado que según el último informe de la Oficina de Quejas y Reclamaciones del Ayuntamiento, el mayor número de reclamaciones y sugerencias que se han producido en los últimos dos meses relacionadas con deficiencias en poda y en el cuidado de los jardines y zonas verdes un 43%. "Estos datos dejan en evidencia su política ya que presumen de realizar políticas que preocupan a la gente de los barrios pero la realidad es que hacen caso omisio a las quejas de los vecinos de València", ha finalizado.