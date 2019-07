El cocinero Dacosta explota contra el ayuntamiento por un contenedor de obra

El chef valenciano Quique Dacosta expresa en sus redes sociales su malestar por la ubicación de un contenedor de obra justo frente a la entrada de su restaurante Llisa Negra, el último local inaugurado en València.



El contenedor, ubicado frente al ventanal del establecimiento, situado en la calle Pascual i Genís, ha provocado la indignación del cocinero, pues según explica en su cuenta de Twitter, obstaculiza el acceso al restaurante y supone un riesgo para los obreros, que para cruzar tienen que invadir la calzada, que no cuenta con un paso de peatones próximo.







1/ Cuento esta historia como ciudadano y propietario de un restaurante, como cualquiera de mis vecinos de la ciudad de #Valencia. Hablando de #vecinos, el de la acera de enfrente ha iniciado una reforma. Maravilloso, pero me han plantado el contenedor en frente... abro hilo pic.twitter.com/C2IdxpMgPB — Quique Dacosta (@QiqeDacosta) 30 de julio de 2019

2/frente del ventanal de mi restaurante Llisa negra. Motivo? Su acera tiene bolardos y no se les ocurre buscar un lugar donde no obstaculice el funcionamiento de los negocios de la calle. Bien, hay varios lugares de la misma acera, la suya, donde podrían emplazar el contenedor de — Quique Dacosta (@QiqeDacosta) 30 de julio de 2019

3/obra. Ojo, que además advertimos un problema de seguridad laboral para los obreros que trabajan en la reforma que deben cruzar la calle, sin paso de peatones enfrente. Respuesta: la normativa municipal no contempla los riesgos laborales ???????? Proponemos la esquina sin riesgo — Quique Dacosta (@QiqeDacosta) 30 de julio de 2019

4/ para ellos y sin que obstaculice nuestro funcionamiento. Respuesta: si la policía @policialocalvlc no ha registrado incidencia en boletín, no hay problema y el contenedor tiene previsto quedarse 3 meses en frente de nuestra ventana. Creeréis que soy un quejica, pero es que — Quique Dacosta (@QiqeDacosta) 30 de julio de 2019

5/llevo meses aguantando la mala gestión de las basuras de la calle y ya me cansé. Antes de quejarme públicamente he utilizado los medios debidos para que el municipio responda a mi queja y no he logrado nada. He intentado hablar con nuestro Sr.Alcalde @joanribo su respuesta tras — Quique Dacosta (@QiqeDacosta) 30 de julio de 2019

6/Sr. Alcalde @joanribo su respuesta tras transmitirle directamente el problema ("no me puede encargar de esas cosas" dice el señor alcalde . Pero si no te encargas de los problemas de tus vecinos y además en este caso emblemas de tu ciudad, de que te encargas) . También una — Quique Dacosta (@QiqeDacosta) 30 de julio de 2019

7/persona de su equipo me prometió una llamada para "explicarme" y nada. Mientras tanto veo como desde el día que han plantado el contenedor,mis clientes con razón no venen (parece que estamos cerrados con eso delante. No hay nadie en la administración ni en la policia que tenga — Quique Dacosta (@QiqeDacosta) 30 de julio de 2019

8/ un poco de sentido común a la hora de aplicar la normativa municipal? Solo pido cabeza y que los vecinos de la calle nos veamos lo menos afectados posible. Gracias @ajuntamentvlc @joanribo @policialocalvlc seguiremos esperando . #QuiqueDacosta #llisanegra #JoanRibo — Quique Dacosta (@QiqeDacosta) 30 de julio de 2019

Buenos días Quique, con la información que transmites en tus tuits vamos a informarnos en las delegaciones competentes para la concesión de estos permisos de instalación, que no corresponde en ningún caso a la Alcaldía, para buscar una solución. Un saludo y gracias. — Ajuntament València (@AjuntamentVLC) 31 de julio de 2019

Está previsto que las obras duren aproximadamente tres meses. Ante el panorama, Dacosta, reclamando una solución y arremete contra la normativa municipal en vigor, mostrándose muy crítico.Por su parte, el ayuntamiento de València se compromete a derivar el problema a las delegaciones competentes y recuerda al cocinero que este tipo de incidencias no corresponden a la alcaldía.