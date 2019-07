El cocinero Dacosta explota contra el ayuntamiento por un contenedor de obra

El chef valenciano Quique Dacosta expresa en sus redes sociales su malestar por la ubicación de un contenedor de obra justo frente a la entrada de su restaurante Llisa Negra, el último local inaugurado en València.



El contenedor, ubicado frente al ventanal del establecimiento, situado en la calle Pascual i Genís, ha provocado la indignación del cocinero, pues según explica en su cuenta de Twitter, obstaculiza el acceso al restaurante y supone un riesgo para los obreros, que para cruzar tienen que invadir la calzada, que no cuenta con un paso de peatones próximo.



Está previsto que las obras duren aproximadamente tres meses. Ante el panorama, el chef de tres estrellas Michelín se dirige directamente en uno de sus mensajes al alcalde Joan Ribó, reclamando una solución: "He intentado hablar con nuestro sr. alcalde y su respuesta ha sido "no me puede encargar de esas cosas. Pero si no te encargas de los problemas de tus vecinos y además en este caso emblemas de tu ciudad, ¿de que te encargas?".



Dacosta arremete también contra la normativa municipal en vigor, mostrándose muy crítico: ¿no hay nadie en la administración y en la policía que tenga un poco de sentido común a la hora de aplicar la normativa?



Por su parte, el ayuntamiento de València se ha comprometido a derivar el problema a las delegaciones competentes y recuerda al cocinero que este tipo de incidencias no corresponden a la alcaldía.



Fuentes municipales han confirmado a Levante-EMV que el contenedor será trasladado a lo largo de la jornada a la esquina de Pascual i Genís con la calle Correos. La Policía Local han comunicado personalmente a la responsable de las obras que tiene el día de hoy para reubicar el contenedor, o será retirado por el cuerpo de policía.





1/ Cuento esta historia como ciudadano y propietario de un restaurante, como cualquiera de mis vecinos de la ciudad de #Valencia. Hablando de #vecinos, el de la acera de enfrente ha iniciado una reforma. Maravilloso, pero me han plantado el contenedor en frente... abro hilo pic.twitter.com/C2IdxpMgPB — Quique Dacosta (@QiqeDacosta) 30 de julio de 2019