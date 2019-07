El PSPV mantiene el silencio en su postura sobre la ampliación del puerto para evitar la "confrontación"

El PSPV mantiene su silencio y evita decir cuál es la postura de la formación en cuanto a la ampliación del puerto. Sandra Gómez ha asegurado este miércoles, tras la reiterada petición de Ciudadanos y PP para que los socialistas expusiesen su opinión, que lo primordial en este caso no es entrar en la "confrontación política" y "mediática", sino más bien buscar el "diálogo y el consenso" en reuniones privadas que eviten la "confrontación directa" entre formaciones. Una confrontación que se ha puesto en relieve en los últimos días. Esta misma mañana los grupos municipales del PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de València han criticado la petición del alcalde Joan Ribó de revisar los estudios ambientales para la ampliación del puerto, calficándolo de "bloqueo", por lo que han pedido a su socio de gobierno que defina su postura y aclare si está "con Ribó o con Ábalos".

La vicealcaldesa ha defendido entonces la "necesidad de trabajar donde toca". "No creo que tengamos que poner el puerto dentro de la confrontación política o de la polémica mediática. Sobretodo en el marco de nuestro puerto, que es la principal empresa de la ciudad y la que genera más empleos directos e indirectos en València", ha defendido la socialista. La misma ha reivindicado que el debate no debe centrarse en "puerto sí o no", sino más bien en "estar a la vanguardia de un puerto verde" que "se adapte a las nuevas cuestiones del cambio climático y medioambientales". Que crezca, sí, pero a la vez que lo hace el resto de la ciudad, y siempre "aparejado a la sostenibilidad".

Unas declaraciones que se asemejan en cierto modo por el grupo popular. En la misma línea que Gómez, la portavoz popular, María José Catalá, ha defendido que no es su formación quien "tiene que decir si es necesario un nuevo estudio ambiental", sino "los técnicos", pues "no es una decisión política".

Por su parte, el portavoz de Cs, Fernando Giner, ha instado al alcalde a apoyar al puerto y "dejar de crear inseguridad jurídica". Según Giner, un nuevo informe ambiental tendrá que hacerse si lo exige la legislación, pero ha recordado que Ribó lleva cuatro años como alcalde y ha esperado a que empiecen las obras "para decirlo". "Todos queremos una ciudad con aire limpio pero hay que entender que la planificación y las gestiones -de obras- requieren su tiempo", ha indicado Giner, quien ha señalado que el puerto y el Corredor Mediterráneo tienen que estar ligados.



Paralización del pleno

A las 12 del mediodía el normal funcionamiento del pleno se ha paralizado durante un par de horas. El motivo ha sido la oficialización de dos bodas por parte del portavoz de Vox, José Gosálbez, durante este tiempo. Este parón no es usual, dado que se suele buscar hueco para la realización de este tipo de actividades fuera de la agenda del pleno para no interferir en el normal funcionamiento del mismo.