Cs denuncia que Miguel Ángel Blanco sigue sin tener una calle tras 2 años de aprobarse

Dos años después de que el Govern de la Nau aprobase en pleno la concesión de una vía pública para el concejal del PP asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, València continua sin una calle en su nombre. El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València instó al consistorio a dar respuesta ante la falta de actuación en una medida que había sido aprobada en 2017 por unanimidad de todas las formaciones políticas. Así, el consistorio asegura que si no se ha podido actuar con más celeridad es debido al «desequilibrio» entre las nuevas vías en proyecto y la «dignidad que se quiere otorgar a las víctimas de cualquier terrorismo». Desde Ciudadanos, no obstante, critican el cambio de nombres de calles franquistas ya existentes (cumpliendo con la normativa de Memoria Histórica) y que esta acción no se cumpla con la víctima del terrorismo de ETA, sino que haya que esperar a la creación de una nueva vía pública para él. No obstante, desde el ayuntamiento recalcan que la moción alternativa presentada por la Concejalía de Patrimonio amplia el nombre de víctimas a las que rendir homenaje, pero «con la denominación de una vía de nueva apertura».