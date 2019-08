Qué abre hoy en València

El 15 de agosto o día de la Asunción es festivo en toda España y este año, además, al caer en jueves permite que quien no esté de vacaciones pueda disfrutar de un puente en pleno de mes de agosto. También hay quien continúa al pie del cañón en su puesto de trabajo, bien porque aún no ha cogido vacaciones, bien porque ya has tenido. Pero, en cualquier caso, este breve paréntesis laboral que ofrece el 15 de agosto se presenta como un día perfecto para ir a la playa, salir a tomar algo, ver algún espectáculo o, simplemente, realizar algunas compras.

Todos los planes son buenos (y hay muchos: aquí te contamos los eventos de hoy en València), aunque si tu idea era echar un vistazo a los escaparates e ir de compras, vas a tener que conformarte sólo con lo primero. Y es que, pese a que los centros comerciales de la ciudad de València están abiertos los domingos y días festivos desde mediados del pasado mes de junio, el de hoy, es uno de los pocos días que permanecen cerrados.

Así, las tiendas, centros comerciales y grandes almacenes de la capital del Túria mantendrán hoy la persiana bajada durante toda la jornada, aunque las zonas de ocio y restauración de las grandes superficies sí abrirán sus puertas en el horario habitual, algunas de ellas hasta entrada la madrugada.