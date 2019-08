La Asunción de la Virgen, festividad a la que está dedicada la catedral, inundó el corazón de València de actos hasta la tarde, entre los que destacó el haz de luz solar proyectado en una ventana del siglo XIV en el Micalet.

La jornada arrancó, después del canto de laudes, con el traslado de la Dormición de la Virgen desde la capilla del Milagro hasta la Catedral. Cuando la imagen entró por la Puerta de los Hierros de la seo, sobre las 10.06 horas, por la ventana gótica de la conocida «sala de la prisión», en el segundo cuerpo del Micalet, tomó músculo la impresión de unos rayos en el suelo y en la pared de hasta tres metros como si el día acabara de amanecer en ese habitáculo. Un cuadro solar, impregnado de una luz tan viva como deslumbrante, se formó en un templo que es un museo de vida y fe para homenajear a la Mare de Déu en el día de la conmemoración de su festividad.

Francesc Llop, presidente de los Campaners de la Catedral, aseguró ayer a Levante-EMV que «la alineación solar en el Micalet es un acto de caridad porque los que hicieron el edificio ya pensaron en los perseguidos por la justicia civil que vivieron en esta sala para que, cada 15 de agosto, tuvieran una alegría con esta plenitud de los rayos». Según el experto, «se descubrió por casualidad en 2010 cuando, al bajar después del toque de la entrada de la Virgen en la Catedral, vimos que la luz entraba de forma natural en esta sala».

Asimismo, el profesor de historia Daniel Alfonso, venido de Otos, manifestó que este hallazgo «tenía un valor solidario antiguamente con el objetivo de animar a los refugiados de la justicia y, ahora, se ha convertido en un fenómeno patrimonial, cultural e incluso turístico para la gente que está de visita por la ciudad». En ese sentido, el vecino de la comarca de la Vall d'Albaida también explicó que «es un fenómeno impactante porque, en el momento de la construcción de la catedral con los medios que tenían en la Edad Media, ya pensaron en la espectacular entrada de sol en el día la Asunción».

Por su parte, Luis de Manuel, vecino de València, fue a fotografiar un fenómeno solar en vivo y directo que razonó como «parte de nuestra tradición, del mismo modo que los ritos con el sol han formado parte de las culturas precolombinas hasta las diferentes zonas de Europa en la actualidad». De Manuel aclaró que, «como culto a la Mare de Déu d'Agost, es el día que el sol entra de manera más plena a la catedral, la alineación es la más exacta y su proyección en el suelo es la más vertical y directa de todo los días del año».



Toque tradicional de campanas

Otro homenaje que se le ofreció a la Asunción en la catedral fue el tradicional toque de campanas a cargo de los Campaners entre los que ayer se encontraban Pau, Paco, Roberto, Santi, Vicent, Paco y Francesc. Hasta ocho veces, durante el día de ayer, se pudo escuchar el volteo manual de las grandes campanas del Micalet entre los toques del alba, laudes, entrada de la virgen, procesión o cierre de muralla. El badajo que más destacó fue el de «La María», campana del año 1544, en honor a su santo.

El propio Francesc Llop explicó, después del volteo de las 12 horas, que «las campanas nos ayudan a expresarnos y hacemos diferentes combinaciones a lo largo de la festividad». En ese sentido, también argumentó que la mejor técnica para tocar la campana es el peso del propio cuerpo para entrar en armonía con ella. Hay que combinar los brazos y el cuerpo y, por eso, todas las zonas de toque de campanas tienen un escalón de madera para subirse y dejarse llevar entre el primer y segundo toque».

«El Micalet es un instrumento desconocido para la gran ciudad porque cuando lo escuchamos por la calle no somos conscientes de la resonancia que tiene y del riesgo que corren els campaners para darle majestuosidad a un sonido del pasado que está muy presente», explicó Salva Llorens, de Sellent, después de escuchar el tradicional toque. Laura Català, de Xàtiva explicó que «se me ha puesto la piel de gallina porque no lo había escuchado nunca».

Con la vibración en el tímpano y el fogonazo de luz solar en la retina, la Catedral rindió un homenaje de altura a su advocación.