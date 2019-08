El Micalet continúa sin descansos

Doscientos escalones del tirón. La torre campanario del Micalet es uno de los monumentos turísticos más visitados de València. Cada año miles de turistas suben los más de 50 metros hasta la cima del edificio, desde donde se pueden apreciar unas de las mejores vistas de la capital valenciana. La subida hasta la parte más alta no cuenta con ningún punto de descanso, por lo que muchos encuentran dificultades para llegar.

La torre del Micalet sigue a la espera de una resolución definitiva sobre el proyecto de apertura de las salas intermedias de la torre como zonas de descanso para los miles de visitantes.

Hace ya casi dos años desde que se presentó a la Generalitat un proyecto de remodelación y mejora de accesibilidad de la torre campanario del Micalet. Las mejoras que se planteaban en dicho proyecto contemplaban la apertura y acondicionamiento de las tres salas intermedias de la torre: la antigua cárcel, la casa del campanero y la sala de campanas. El objetivo de la apertura de estas salas era su habilitación como zonas de descanso en el tramo de 207 escalones hasta la cumbre del campanario, tratando de facilitar la accesibilidad y el tránsito a lo largo de la estrecha escalera de caracol que se extiende 50,8 metros de altura y en la que tienden a crearse aglomeraciones, especialmente debido a los parones que muchos de los visitantes se ven obligados a hacer por el cansancio de la subida.

Con el aumento de los visitantes que trae el turismo en la época de verano, las aglomeraciones en el tramo de escaleras del monumento aumentan, y con las altas temperaturas también lo hace la dificultad para llegar a la cumbre de la torre, por lo que tener acceso a estas estancias supondría una mejora instantánea en la accesibilidad del monumento.

Tal y como indicó Salvador Vila, arquitecto restaurador de la Catedral de València, a este periódico en ocasiones anteriores, la intervención no es compleja, ya que dos de las salas están en buen estado estructural, y la tercera solo se abriría parcialmente al público. Además, apuntó que todas las intervenciones que se tuvieran que realizar no obligarían a cerrar el Micalet al público, por lo que no supondría perdidas económicas por el cese de su actividad.

Así, el monumento lleva más de dos años esperando permiso de la Consellería de Cultura, que debe autorizar cualquier obra al ser un monumento de máxima protección, para poder llevar a cabo estas mejoras que facilitarían el ascenso a los miles de turistas que buscan disfrutar las vistas de la ciudad.