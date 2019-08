El líder de VOX en València y Luis Salom, a la greña por un supuesto plagio

El líder de VOX en la ciudad de València, José Gosálbez, y Luis Salom, el conocido asesor del PP del 'cap i casal', han mantenido una larga discusión a través de las redes sociales después de que el número 1 de la formación de ultraderecha acusara al partido de María José Catalá de "copiar" su mensaje "y hasta nuestro lenguaje", en referencia a una noticia publicada por Levante-EMV en la que Catalá pedía al alcalde Joan Ribó que no suba, supuestamente, los impuestos.





Así está ahora mismo... lo normal, vaya. Buenos días y felices vacaciones. pic.twitter.com/72wsjkKLnG — ???? Luis Salom ???? (@LuisSalom) August 20, 2019

Tras la publicación del primer tuit de Gosálbez, Salom replicó a su adversario político, y. "Pues yo no veo ningún plagio de nada, es el discurso que hemos mantenido @popularesVLC durante todo el mandato anterior en el que usted no estaba, y tampoco veo actividad en las dependencias de su grupo municipal durante este mes de agosto€Gosálbez recordó al asesor del PP, investigado por presunto blanqueo de capitales, que "no solo se trabaja desde los despachos", a lo que Salom volvió a replicar con una foto del despacho de VOX cerrado y una nueva réplica: "Los expedientes sólo se pueden consultar desde la red municipal".La discusión ha proseguido y aumentado el tono cuando José Gosálbez ha acusado a Salom de "decir tonterías". "Ja, ja€ la ignorancia es muy atrevida. Infórmese de cómo funciona #VOX y luego opine, sin saberPero el aguerrido asesor de los populares, recuperado por María José Catalá junto a otros investigados, ha vuelto replicar incluyendo en la discusión al otro concejal electo de VOX: "Mire no quiero perder las formas, pero que usted esté a palos con su compañero @VicenteMontaez y no acudan al despacho y no nombren asesores es responsabilidad suya no nuestra. Y sí, la ignorancia es muy atrevida, en este caso la suya. Aquí termina este debate".