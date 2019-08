Vuelta a los orígenes de la paella valenciana

Arroz con chorizo o anguila. Cinco chefs mostraron ayer la evolución del plato más universal de València con elaboraciones hechas a partir de ingredientes como chorizos, longanizas, anguilas o guisantes en dos barracas del Tancat de l'Estell.

Las auténticas raíces de la paella se despolvaron ayer al mediodía en dos barracas de 1916 y 1934 -rehabilitadas en 2010- de la quinta generación de la saga «Els Gorets», en el Tancat de l'Estell del Palmar, cuna del arroz Tartana.

Y ahí, donde late el corazón de l'Albufera, se rompieron los pronósticos meteorológicos y las nubes dejaron paso al sol, las anegadas de arrozales proyectaron ese color ocre del propio reflejo de los rayos y el ambiente, con más de 60 personas reunidas, solemnizó un acto que arañó el misterio de la paella.

El grupo de divulgación «Locos por la Paella», capitaneado por Esteban García y José Cuñat, junto al gerente de la marca de arroz Tartana, Juan Valero, organizaron un encuentro para volver a los orígenes del plato valenciano más universal con la demostración de cinco recetas que abarcan desde 1850 hasta 1950. Un quilo y medio de arroz por paella y cinco cocineros de prestigio reivindicaron la historia con más 50 raciones de degustación.

Para adelgazar la hostilidad con los puristas de la paella, el gerente de la marca de arroz Tartana aseguró que «la intención de este acto es llegar a la raíz del plato porque no queremos cambiar la receta contemporánea con los diez ingredientes básicos». Asimismo, José Cuñat también aclaró que se han utilizado estos ingredientes porque «eran los productos básicos que había en las casas después de la Guerra Civil». Precisamente, la paella con chorizo, longaniza, lomo de cerdo y jamón, fechada de 1913 y referenciada en «La cocina española antigua y moderna» de Emilia Pardo Bazán, se elaboró en tercer lugar a cargo del maestro arrocero Juan Carlos Galbis.

«La motivación de poner longaniza y chorizo era dar más sabor a la paella pero también lleva aves de tres tipos, ternera y cerdo», explicó Galbis tras sacar el arroz de la leña. «Después de hacer el sofrito de la carne, le he dado dos vuelta al embutido y he puesto el agua para que empezara a cocerse y dejara ese sabor del chorizo que se apodera del de la longaniza», apuntó.

Entre los asistentes se encontraba la concejala de Emprendimiento y Empleo, Pilar Bernabé, y también probó la paella con chorizo: «Me ha encantado a pesar de la extrañeza de la receta, aunque no podemos fijar solo esos diez ingredientes en la paella porque así nos aseguramos la universalidad del plato».



La anguila como ingrediente

Por otro lado, la anguila del Palmar fue el ingrediente estrella de las dos primeras paellas. Una de ellas la realizó el chef Pablo García Vernetta, quien explicó que «nunca había hecho una paella así pero que la mezcla del sabor del pollo y el conejo con la anguila es lo que marca la diferencia». En ese sentido, sobre cómo hay que preparar este tipo de pez en la paella, Vernetta aclaró que «he puesto la anguila una vez el caldo se ha hecho, mucho antes de tirar el arroz, y no la he sofrito porque se me podía deshacer».

Un comensal venido de Milán, Giovanni Barbarossa, declaró que la paella con anguila es más variada pero «prefiero la tradicional porque es la que estoy habituado a comer cuando visito València».

Por último, un arroz negro con el rostro de Blasco Ibáñez conmemoró el 125 aniversario de la publicación de su novela «Arroz y tartana», uno de los puntales del costumbrismo inspirada en el parque natural que ayer rindió su homenaje a la historia de la paella valenciana.