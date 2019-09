El ayuntamiento recuerda que fue el PP quien quitó la contrata de podas

La falta de poda y de mantenimiento de arbolado en la ciudad es una de las cuestiones más demandadas y criticadas por los vecinos y vecinas. En los últimos días, la tala controlada de un pino centenario en Campanar, que estaba declarado como árbol singular, ha reavivado la polémica.

No obstante, desde la concejalía de Jardinería Sostenible, dirigida por Sergi Campillo, echan balones fuera y recuerdan que fue el Partido Popular quien suprimió la contrata específica de poda e integró estos trabajos en las dos contratas generalistas de jardines. Es más, fuentes de la concejalía matizaban ayer a Levante-EMV que esta fue una decisión que se tomó cuando el PP ya había perdido las elecciones y se firmó por cuatro años. Es decir, en la anterior legislatura no se pudo cambiar y ahora están pendientes de la aprobación de los presupuestos municipales, que tienen que pactar con su socio de gobierno, el PSPV, para ver de qué cantidad disponen en Jardines y determinar si es viable recuperar esa contrata de podas. Desde Compromís no se llegan a mojar porque es algo que no depende solo de ellos, pero dejan entrever que su intención sí es recuperar esa contrata. A lo que añadían que, una vez se cuente con los presupuestos, una de las primeras medidas a abordar será reformular las contratas de jardines.

Por otra parte, el concejal y vicealcalde Sergi Campillo se refería ayer a la petición de los vecinos de Campanar de recordar de algún modo el pino centenario ya talado. Él indicaba que «estamos abiertos a reunirnos con ellos y estudiar y valorar si se coloca una placa o algún otro elemento que lo recuerde».

En la misma línea, también se mostraba abierto a llevar a cabo alguna actuación en la plaza afectada y en el barrio «para que no se pierda masa arbórea», algo para lo que expresaba su «máxima predisposición y voluntad».