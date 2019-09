Muere una menor de 15 años que fue atropellada cuando iba en patinete

Una adolescente de tan solo quince años, que fue atropellada el pasado 22 de agosto en València cuando circulaba en un patinete eléctrico, murió el viernes tras permanecer nueve días en estado crítico en el Hospital La Fe de València. Con esta serían dos las víctimas mortales de accidente de patinete en la capital del Túria, después que a finales de abril otro joven, de 19 años, fuera arrollado por una moto conducida por un hombre en estado ebrio en Carpesa.

La joven fue atropellada por un coche en circunstancias que no han trascendido el pasado 22 de agosto en un paso de peatones de València, en torno a la una de la madrugada. Tras ser atendida en el lugar y estabilizada por una ambulancia del SAMU, la menor, que no llevaba casco, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital La Fe de València, donde finalmente ha fallecido al no poder superar las graves lesiones sufridas en la cabeza.

Por su parte, la Policía Local de València ha prolongado la campaña informativa sobre la nueva Ordenanza de Movilidad antes de comenzar a sancionar a los usuarios de los nuevos transportes de movilidad personal. Aarón Cano, concejal de Seguridad Ciudadana, indicó que la campaña seguirá durante el mes de septiembre «hasta que la nueva normativa sea conocida por toda la población porque la prioridad es la seguridad vial».

Antecedente

El anterior accidente que se cobró la vida de un joven que circulaba también en patinete eléctrico se produjo en la pedanía valenciana de Carpesa el pasado 30 de abril. El joven, de 19 años, circulaba por la carretera de Carpesa a Tavernes Blanques cuando el conductor de una moto chocó contra él en un adelantamiento indebido. El motorista, de 38 años, dio positivo en la prueba de alcoholemia con una tasa de 0,62 mg/l. El herido fue evacuado al Hospital Clínico de València, donde se confirmó su muerte cerebral. Su familia dio el consetimiento para donar sus órganos.