La EMT será gratis dos días por la Semana de la Movilidad

Los autobuses de EMT València serán gratuitos el sábado 21 y el domingo 22 de septiembre, dentro de las iniciativas que el Ayuntamiento de València ha preparado para la Semana de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de este mes.

La compañía municipal amplía un día más la iniciativa que lleva desarrollando los últimos años con motivo del Día sin Coches, el 22 de septiembre, y refuerza la apuesta del Govern del Rialto "por una ciudad que apuesta por el transporte público como uno de sus pilares para la transformación que está experimentando", ha señalado el concejal de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

El edil de València desconoce si FGV (tranvía y metro) se sumará también a la iniciativa de ofrecer todo el fin de semana gratuito y ha animado a los responsables de la Generalitat "a sumarse", porque, según ha dicho "tendríamos más potencia con nuestra acción y más valor para la ciudadanía".

La plaza del Ayuntamiento se cerrará también al tránsito el 22 de septiembre, pero Grezzi ha explicado que están estudiando ampliar el cierre al sábado 21. La noche del domingo, y por primera vez dentro de la Semana de la Movilidad, el ayuntamiento organizará un concierto gratuito de homenaje a la banda Queen con el lema "By Bike at the opera".

Durante la Semana de la Movilidad se volverá a celebrar la Fira de la Mobilitat organizada por Talentum en la explanada central de la plaza del Ayuntamiento, con empresas vinculadas a la movilidad sostenible, charlas y conferencias, además de circuitos de pruebas de nuevos vehículos eléctricos. Este año, según Grezzi, crece el número de expositores.

El resto de actividades de la Semana de la Movilidad, que el ayuntamiento organiza por cuarta vez consecutiva, serán las habituales. Los colegios de la ciudad participarán en sendas iniciativas vinculadas a la movilidad sostenible en la que propondrán decoraciones para un autobús de la EMT y la tarjeta Móbilis, de la que se editarán 40.000 soportes.

Algunos colegios también saldrán a la calle en la iniciativa "multas murales" que ideó Francesco Tonucci, y en la que las niñas y niños imponen multas sin valor económico a aquellos comportamientos que no cumplen con las normas viales.

También el ayuntamiento apoya por segundo año la celebración del festival de cine de la bicicleta "Rueda Festival".

El concejal Giuseppe Grezzi ha asegurado que València es ya una referencia en materia de movilidad sostenible y ha destacado que es la urbe de la cuenca mediterránea donde más se usa la bici, más desciende el tráfico y más aumenta el uso del transporte público. El lema de este año de la Semana de la Movilidad es "camina amb nosaltres", un guiño a los viandantes de la ciudad –el principal modo de desplazamiento– "para los que estamos recuperando muchos espacios de calidad", ha añadido el edil.