Un concierto cancelado y el Gulliver cerrado por las inundaciones

Las fuertes lluvias registradas en la ciudad y provincia de València han tenido sus consecuencias durante esta jornada de sábado. Por una parte, el parque Gulliver ha permanecido cerrado por las consecuencias de la tormenta, y por otro lado, el concierto 'Love the Tuenti's Valencia' previsto para la tarde, ha sido cancelado por la acumulación de agua.





? Avís: Amb motiu de les inundacions provocades per les últimes pluges a la ciutat de #València, el parc Gulliver romandrà tancat al públic. Informarem de la seua reobertura. pic.twitter.com/0nNADs9cn9 — Ajuntament València (@AjuntamentVLC) September 7, 2019

Las fuertes lluvias de este sábado en València han provocado la acumulación de hasta 25 centímetros de agua en el ruedo de la Plaza de Toros y han dejado el recinto "impracticable", por lo que la organización ha decidido cancelar el concierto 'Love the Tuenti's Valencia' previsto a las 19 horas en las instalaciones.Así lo han anunciado este sábado las promotoras del espectáculo, Sharemusic! y The Music Republic, que han detallado en un comunicado que el agua ha afectado a los equipos técnicos y han impedido también el montaje del escenario en los tiempos previstos con la "absoluta seguridad y calidad" que requiere un evento de estas características.Igualmente, las circunstancias meteorológicas imposibilitabn la realización de las pruebas técnicas y de sonido previas al concierto "imprescindibles para su celebración", ha lamentado la organización del evento.Por todo ello y "pese a llevar horas buscando posibles soluciones", las promotoras han señalado que es "imposible reubicar el evento en otro recinto de la ciudad", así que se han visto obligadas a cancelar el concierto."Desde Sharemusic! y The Music Republic deseamos expresar nuestra más profunda desolación por estos hechos que impiden que celebremos el concierto en una ciudad con la que ambas promotoras tenemos un estrecho vínculo y con un público con el que siempre hemos tenido una relación más que especial. Una tristeza a la que se une todo el elenco artístico de Love the Tuenti's, trasladado ya a València, y al que agradecemos su gran implicación", han manifestado.Han anunciado que el importe de las entradas se devolverá de manera íntegra "en los próximos días", "de manera automática a todos y cada una de las personas que hayan adquirido su ticket". La organización ha indicado que, ante cualquier duda, los personas que adquirieron su entrada pueden ponerse en contacto con las dos 'ticketeras' oficiales del concierto: Wegow info@wegow.es y Eventbrite www.eventbrite.es/support/contact-us.