EUPV reclama políticas efectivas para el acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables

La coordinadora de Esquerra Unida en València, Rosa Albert, ha insistido este domingo en la urgente necesidad de promover políticas efectivas para acabar con la imposibilidad de acceso a la vivienda por parte de los colectivos más vulnerables y en situación de exclusión social. "Este mismo verano se ha constituido en el barrio de Orriols una plataforma vecinal de apoyo mutuo ante el grave aumento de la vulnerabilidad social respecto a la vivienda, y las administraciones públicas no pueden permanecer al margen. El Ayuntamiento es la administración más próxima a la ciudadanía y debe actuar de manera decidida para paliar esta situación, por tanto, se han de cumplir de una vez por todas los compromisos que no se cumplieron en la legislatura anterior al respecto y que ahora se han plasmado de nuevo en el Acuerdo del Rialto sin haber visto todavía ningún avance sobre la cuestión", ha dicho Rosa Albert.

La coordinadora de EUPV en la ciudad ha señalado que la situación de Orriols, así como la de otros barrios obreros de València evidencia que una cuestión tan fundamental como la vivienda sigue sin plantearse desde el gobierno municipal como un derecho básico de las personas. "Las dificultades de acceder a una vivienda y el aumento de precios del alquiler siguen creciendo al mismo ritmo que los fondos buitre se van apropiando de las viviendas de estos barrios. Por eso se hace cada vez más urgente que las administraciones públicas gestionen, faciliten y, en definitiva, no se conviertan en cómplices y se ocupen de asegurar el derecho a la vivienda", ha añadido la dirigente de izquierdas.

"Promover más vivienda social"

"Además de la paralización de los desahucios o las presiones sobre la ley hipotecaria, es prioritario promover más vivienda social desde el Ayuntamiento e intervenir de manera decidida sobre las viviendas vacías a través de tasas públicas que reduzcan la especulación y esta escalada de precios que es inasumible para la mayoría de las familias", ha dicho Rosa Albert. Asimismo, la coordinadora de Esquerra Unida en València ha incidido en la importancia de desarrollar otras actuaciones como las ayudas a la rehabilitación, el alquiler social, la promoción de vivienda de protección oficial a precio asequible, la inclusión de cláusulas sociales efectivas en cualquier plan urbanístico que se desarrolle en la ciudad o el establecimiento de cupos específicos para los colectivos en situación más vulnerable.