Cano no cree que las cámaras de vigilancia sean la "solución" para los comerciantes

El concejal de Protección Ciudadana de València, Aarón Cano, considera que la instalación de cámaras de vigilancia en el centro de la ciudad, como propone la Asociación de Comerciantes València Centro, «no es una solución» ni serviría para reducir los índices de vandalismo y delincuencia.

Según explicó ayer Cano, los comerciantes le propusieron en una reunión reciente que estudie la instalación de cámaras, pero considera que este tipo de dispositivos «no creo que sean soluciones», y puso como ejemplo casos de ciudades europeas con sistema de videovigilancia «y las cámaras no han conseguido reducir la delincuencia». «Es cierto que tienen un efecto disuasorio, pero para instalarlas hay que hablar de cuestiones como protección de datos y lo veo un poco costoso, no solo económico, sino también que es una inversión compleja de gestionar», añadió.

El edil socialista explica que entiende que los comerciantes quieran «proteger sus negocios y su medio de vida» y aseguró que desde su delegación «estamos en eso». Cuestionado sobre si piensa destinar más efectivos de la Policía Local al centro histórico, explicó que tiene en mente «reordenar muchas cosas», pero advirtió que para ser Policía Local «hay que ser funcionario, hay que aprobar una oposición y lleva unos plazos».

Cano aprovechó la ocasión para reprochar al PP el «discurso alarmista» que está propagando. «Esto no es la Loca Academia de Policía, y una oposición es un largo periodo de ocho pruebas, que lleva su tiempo. En diciembre se van a incorporar 30 nuevos agentes, antes del verano de 2020 otros 40 y llegarán 50 plazas nuevas. Los tiempos son muy lentos, porque son 8 las pruebas las que hay que pasar y luego un curso de 700 horas. Se tarda año y medio en que los agentes estén en la calle. Si alguien no convoca oposiciones, mata el futuro. El PP no convocó ninguna en 10 años y eso ha provocado una merma importante en la plantilla».

El concejal de Protección Ciudadana aseguró que en 8 o 9 meses «tendremos 100 agentes nuevos» en la calle y aseguró que la nueva oposición saldrá para 220 vacantes, 50 nuevas y 170 procedentes de los agentes jubilados.