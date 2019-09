Català (PP) critica la "tibieza" de Ribó y Gómez al no reclamar el túnel de Serrería

La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Català, exigió ayer al gobierno municipal que, a su vez, reclame al Ministerio de Fomento la financiación la obra de construcción del túnel de soterramiento de las vías del tren de Serrería. «La obra es vital para la ciudad de Valencia, ya que también significa que se pueda prolongar el jardín del Turia, así como el paso de la Alameda y la avenida de Francia. Por ello, no entendemos la tibieza del equipo de gobierno.

Català acusa al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de «chulear» a los valencianos de esta manera y sobre todo a Gómez y al Gobierno del Rialto. «Sabemos que ni Ribó ni Gómez van a reclamarlo porque no lo están haciendo con nada, pero los haremos nosotros. Por ello pedimos a Ábalos que ejerza como valenciano en Madrid y que asuma la construcción del soterramiento de las vías del tren en Serrería como está haciendo su Ministerio de Fomento en otras ciudades españolas. No puede condenarnos a ser una ciudad de segunda y que tengan que hacer frente los residentes de la ciudad de una obra que es competencia del Estado».

Català recordó que la obra del soterramiento de las vías en Serrería «forma parte del proyecto de Corredor Mediterráneo y no se entiende que el Ministerio de Fomento quiera eludir la financiación. Con independencia de quien esté gobernando en España, el nivel de exigencia del alcalde y de la portavoz del PSPV no puede estar por debajo del potencial que tiene esta ciudad, a no ser que se anteponga, como siempre hacen, el sectarismo a los intereses de los valencianos». La portavoz Popular defendió la conveniencia de que el túnel de Serrería llegue hasta la CV-500 y no salga en el barrio de las Moreras, «para evitar que un plazo de 20 años volvamos a encontrarnos con la barrera del ferrocarril».