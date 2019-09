RIbó defiende la ampliación de entrada de la V-21 pero no la de salida

Los actos centrales de la Semana de la Movilidad Sostenible de València han empezado en la mañana del sábado con la apertura de los diferentes estands y con las primeras visitas, entre ellas, las protocolarias de los representantes políticos. Este año, a la asistencia habitual del alcalde de la ciudad, Joan Ribó, y del concejal de Movilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, se sumó el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España (PSOE).

Mientras la feria empezaba a arrancar, con una asistencia de público, por cierto bastante moderada, los políticos recorrieron los stands y se interesaron por las diferentes alternativas de movilidad sostenible como patinetes, bicicletas o motos eléctricas. Era el momento también para que se pronunciaran sobre una cuestión tan relevante, y que afecta a la movilidad urbana e interurbana como es la ampliación de la V-21. En este sentido Joan Ribó, como ya había hecho en otras ocasiones, expresó su inconformidad con que se amplie el carril de salida, aunque sí que expresó su aprobación de la ampliación de entrada.

"En la V-21 se forman atascos en dirección a la ciudad pero nunca de salida", aseveraba. El primer edil ve "necesario" ampliar a un tercer carril de entrada "pero no de salida", entre otras razones porque "ya existe una salida por la Patacona y la zona de universidades". Asimismo, ha defendido que se podría disminuir "perfectamente" la afección a la huerta. En este sentido, agregaba que el consistorio trabaja en un anteproyecto "muy realista" que contempla "reducir un 60% la afección a la huerta", así como la "no demolición de las alquerías", aunque ha recordado que es un tema que depende del Ministerio de Fomento, no del ayuntamiento y tampoco de la Generalitat. El alcalde de València recordaba el proyecto alternativo de ampliación de la vía que realizó Compromís y lamentaba que la situación "se tenía que haber reconducido".

Por su parte, Arcadi España, se mostraba más cauto y hablaba de transición y de apostar por los vehículos menos contaminantes: "Estamos en un momento de transición, el vehículo privado en la ciudad tiene que ir reduciendo su entrada como pasa aquí y en otras ciudades de Europa. Pero hay que hacer las cosas en transición. No se trata de satanizar al vehículo privado, ni a los coches, lo que hay que hacer es acompañarlos para que sean cada vez menos contaminantes".



Transporte gratuito y actividades

La fira se prolongará este sábado hastas las 20:30 horas en la plaza del Ayuntamiento. Y se retomará este domingo, cuando se celebra el Día Sin Coches. Esta jornada arrancará con una total de 6 paseos en bicicleta, que partirán desde diversos barrios alrededor de las 10:00 horas, hacia la plaza del Ayuntamiento (la llegada está prevista a las 11:00 horas). Una hora después, se ofrecerá en este espacio el espectáculo/concierto «By Bike at the Opera», un homenaje musical a la banda británica Queen. También se podrá disfrutar del espectáculo acrobático «Artic Cycling Freestyle».

Cabe recordar que tanto este sábado como el domingo los autobuses de la EMT son gratuitos para todos los usuarios. Y que este domingo el metro también será de libre acceso para facilitar la movilidad sin coches.