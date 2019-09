Como era de esperar, no hubo una sola persona que tuviese algo que decir en contra de una jornada en la que el metro fuese gratuito. Si bien es cierto que algunos aprovecharon la ocasión para denunciar el estado del servicio y compararlo con otras grandes capitales.

Fue el caso de María. Vive en València, pero se crió en Madrid y en su cabeza, explica, el metro es sinónimo de rapidez en el transporte. No le viene la misma palabra si piensa en el de València. «El metro está muy nuevo y es muy cómodo, pero, por lo demás, es muy lento», dijo. No obstante, ayer decidió acudir al centro en metro, ya que era gratuito. «Normalmente vengo en autobús o en bicicleta», aseguraba además de denunciar que es «contradictorio» querer impulsar transporte público en una ciudad en la que las frecuencias no son «eficientes». «Si quieren impulsar el uso del transporte público, se debería mejorar el servicio», afirmaba. Y es que el Día Sin Coches y la Semana de la Movilidad Sostenible vienen a remarcar la importancia de reducir los desplazamiento en vehículo privado, dado que el es el causante de un tercio de las emisiones globales de contaminantes.

Isabel y Vicente lo saben bien. La gran mayoría de sus desplazamientos los hacen a través del metro porque, decían ayer, «es una tontería coger el coche, gastar gasolina y contaminar, cuando puedes ir a trabajar en metro». Ambos residen en Picassent y allí, denunciaban, la frecuencias van de hora en hora en muchas franjas horarias. «Y ni hablamos de los que llegan a Villanueva de Castellón», explicaba Isabel. Esta falta de conexión entre ciertos pueblos de la Comunitat Valenciana y la capital del Túria se repite también en el caso de Rosa y Agustín. Vecinos de Calicanto, pese a su intento por evitar desplazamientos en coche, se ven en la obligación de utilizar el vehículo privado al menos para llegar a Torrent y, solo entonces, hacer uso del transporte público.

Por su parte, el conseller de Movilidad, Arcadi España, defendió que el transporte público «evita anualmente más de 64 millones de desplazamientos en vehículos privados» en la C. Valenciana.



Protesta vecinal por la línea 2

«Con unas frecuencias de metro propias de otros tiempos», residentes de la Canyada, en Paterna (convocados por los colectivos Alianza por la Emergencia Climática y la Plataforma 15 minutos) cortaron ayer las vías poniéndose delante de un convoy para exigir a la Generalitat que «cumpla el mandato que aprobaron las Corts en una proposición no de ley» y establezcan «una frecuencia de 15 minutos en toda la Linea 2 del metro». Denunciaron, así, no creer en «las grandes declaraciones de emergencia climática de la administración si obliga a más de 100.000 personas a coger el coche».