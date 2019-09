Las grietas amenazan con cerrar el monasterio de San Cristóbal

Confían en Dios, y que, al final, esto no sea más que una prueba. Pero también confían que, entre todos, consigan la cifra que las atormenta: 130.000 euros. Si no, el Convento de San Cristóbal será desalojado. Es la realidad que, en estos momentos, viven las monjas Canonesas que residen en él. Es lo que se necesita, como mínimo, para arreglar los problemas estructurales que tiene la iglesia y que incluyen una grieta en vertical que atraviesa el recinto ubicado en la calle Poeta Bodria.

La madre Mercedita explica que el problema se detectó a raíz de una actuación casi rutinaria «para eliminar los restos de nidos de gaviotas. En la inspección de los bomberos se empezó a detectar que había deterioros en el edificio. Recibimos una notificación del ayuntamiento en el que nos instaban a arreglar desperfectos que nos mostraron en fotos» que habían hecho los bomberos. Pero después llegó la inspección del arquitecto técnico mandado por el arzobispado «cuando creíamos que todo estaba ya bien». Y ahí se analizó la grieta. Es un tema mucho más delicado, que necesita un arreglo urgente.

Y ahí es donde las cuentas no salen. Es una congregación de monjas contemplativas, con pocos recursos económicos. Ahora mismo, están a la espera del informe definitivo, prolongándose los plazos, pero son conscientes de que cuando se redacten las conclusiones, empezará la cuenta atrás. «Y si no hay dinero para la reforma...». No contemplan abandonar el convento porque confían en su fe. «No pensamos en irnos porque confiamos en Dios». Son una congregación «acostumbrada al sacrificio». Es, de hecho, una de las más rígidas de normas.



Casi sin arreglos en cien años

La madre superiora asegura que el propio monasterio ha ido sufriendo la falta de recursos de la congregación y el paso del tiempo. «Prácticamente no se ha cambiado nada en mucho tiempo, con lo que todo se ha ido deteriorando. En la Guerra Civil, por ejemplo, fue un Hospital de Sangre y las monjas tuvieron que esconderse. Para cuando se volvió después de la guerra no se arreglaron los desperfectos. No había dinero. Y son más de cien años». Los que sí que han empezado a movilizarse son los miembros de la Cofradía de San Cristóbal, que lo definen como «un oasis de paz en medio de la ciudad», pero advierten del peligro: «de no ser rehabilitado el edificio podría ser cerrado y más de 600 años desaparecerían de un plumazo. Además, es un convento de clausura habitado. El complejo se construyó en el tránsito del Siglo XIX al XX, pero su valor añadido es el pequeño milagro urbano de albergar todavía vocaciones. «Al contrario de lo que está sucediendo en otros monasterios. Aquí sí que hay vocaciones para mantenerlo abierto muchos años, pero urge realizar las obras».

Las monjas están tratando de sensibilizar al vecindario y a la feligresía porque el tiempo apremia. «Cuando se cierre el expediente tendremos que empezar las obras y habrá quince días de plazo para empezarlas. Nos duele correr el riesgo que se pueda cerrar, pero no pensamos en esa posibilidad».