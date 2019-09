Ribó planteará al puerto crear dunas en la Malva-rosa

Las nuevas comisiones de trabajo creadas para mejorar la coordinación y la participación de la ciudad en la gestión del puerto se constituirán formalmente la semana próxima y se marcarán las agendas. La situación de las playas del norte (Malva-rosa y Cabanyal), cuya erosión se ha agravado en los últimos años como consecuencia de las obras portuarias, y el parque de desembocadura son dos de las cuestiones que el alcalde quiere poner sobre la mesa, según avanzó ayer. «Tenemos que hacer algo con estas playas, pensar en la creación de dunas porque la Malva-rosa no para de avanzar», dijo el alcalde. Esta solución ya se ha barajado en el plan especial del Cabanyal como medida para contener el avance de la playa de las Arenas y la regresión al norte de la Malva-rosa.

El alcalde valoró la creación de las nuevas comisiones para dar participación directa a los vecinos y otras entidades económicas y manifestó su «satisfacción y voluntad de seguir trabajando» con el puerto en temas como la descarbonización con proyectos que ya se están licitando como la estación eléctrica para los cruceros que ahorrará emisiones contaminantes a la atmósfera.

Ribó también valoró que se estudie el acceso norte ferroviario porque «el túnel para camiones no tiene sentido». En relación a la Zona de Actividad Logística del Puerto, el alcalde apuntó que se debe avanzar, si los tribunales no dicen otra cosa, porque ya no hay marcha atrás y no es posible recuperar la huerta.

Valoró así el interés de las empresas por instalarse en este espacio de la Punta.

Por su parte, el conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Arcadi España, insistió ayer en su intención de trabajar por el diálogo, el crecimiento la sostenibilidad del puerto y apuntó que la decisión de revisar o no la Declaración de Impacto Ambiental de la ampliación del puerto debe obedecer en todo caso a criterios técnicos».