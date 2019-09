El pleno aprueba la subida general de impuestos con mínimos cambios

El grupo municipal de Ciudadanos va a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) todas las ordenanzas que el Govern del Rialto llevó ayer al pleno y que implican una subida generalizada de impuestos. «Creemos que vulnera clarísimamente la ley de procedimiento administrativo de las entidades locales y ante esta situación es susceptible de recurrir», asegura el portavoz Fernando Giner.

Antes de iniciarse el pleno, Giner criticó que Compromís y PSPV aprueben una ordenanza del IBI «que ellos mismos reconocen que está pendiente de los nuevos presupuestos generales del Estado», por lo tanto considera que es «absurdo» llevar las nuevas ordenanzas fiscales al pleno mientras el gobierno central esté en funciones.

El portavoz de Ciudadanos, cuestionado sobre qué irregularidades en el procedimiento han detectado en la tramitación de las nuevas ordenanzas fiscales, aseguró que hay «varios aspectos» que ellos ven irregulares y ha añadido: «Una entidad local no puede ir contra la actividad económica ni puede desarrollar impuestos que restrinjan la actividad económica, porque podemos estar a las puertas de una recesión; y también las ordenanzas tienen que tener un impacto de género, como dice el Consell Jurídic Consultiu. Hay bastantes incumplimientos».

Una vez en el pleno, el equipo de Gobierno sacó adelante las ordenanzas fiscales con una subida del IBI del 3% y un incremento por tramos del resto de impuestos municipales, fundamentalmente el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el impuesto de vehículos y las plusvalías. También la tasa de alcantarillado y, por consiguiente el recibo del agua.



Mínimos cambios

No obstante, a última hora y a falta de las alegaciones que puedan presentarse y aprobarse en el próximo mes, ayer ya se introdujeron dos pequeñas modificaciones sobre el documento original.

«La modificación de la tasa de alcantarillado, que la ciudadanía abona con la factura del agua, solo afectará a los grandes consumidores, como por ejemplo los establecimientos hoteleros. De hecho, el incremento previsto para 2020 no se registrará en el hogar de las familias numerosas que justifiquen su condición», explicó el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, quien presentó una enmienda «in voce» para aclarar «que las familias numerosas no se verán agravadas por la actualización de la mencionada tasa». «Tampoco afectará la actualización del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) al pequeño comercio, pues, la modificación está dirigida a aquellas empresas con una facturación superior a un millón de euros», añadió el edil.

Al escuchar las críticas y sugerencias políticas y de representantes ciudadanos, y manifestar su compromiso de reunirse con diferentes colectivos como, por ejemplo, la Federación de Hostelería, Vilar reiteró que «los aproximadamente 29 millones de euros que se recaudarán con los ajustes de diferentes tributos municipales se destinarán a financiar servicios públicos».

El debate, no obstante, fue intenso, empezando por el representante de la Federación de Familias Numerosas, Enrique Manglano, quien reclamó «un trato específico en general», y agradeció «el apoyo municipal en cuanto a la reconsideración de la tasa de alcantarillado que tienen que abonar estas familias».

Desde el público también participó, como portavoz de la Federación de Empresarios de Hostelería, Juan Carlos Gelabert, quien explicó que «todos tenemos que contribuir a la mejora de la ciudad pero hay que hablar y dialogar para aclarar como hacerlo», Como representante «de uno de los principales motores de la ciudad», instó a la ciudadanía para que participe en el proceso durante el periodo de alegaciones «para no castigar más a la hostería».



Fuerte oposición

En nombre de Vox, el concejal José Gosálvez argumentó que «con el incremento de los impuestos se perjudica la actividad económica y las unidades familiares, tanto las numerosas como las que no lo son». «El equipo de gobierno trabaja a favor de los ricos, que no tienen problemas a la hora de pagar, y lo que tendría que hacer es estudiar, y retirar las partidas presupuestarias que no son necesarias para evitar este atraco fiscal», añadió.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, también cuestionó «la subida de impuestos y tasas contributivas, que daña a todos los colectivos ciudadanos y que no se justifica, dado que las cuentas del Ayuntamiento están saneadas». «Consecuentemente, anunció el citado recurso contra el acuerdo plenario ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana».

Finalmente, la portavoz del Partido Popular (PP), María José Català, lamentó que «a las puertas de una nueva recesión económica, el gobierno municipal no apueste por un modelo de ciudad que defienda, por ejemplo, a los profesionales que quieren sacar adelante el país, es decir, los autónomos». Así mismo, dudó de la medida de subir los impuestos «porque está claro que se necesitan inversiones, pero que se lleven a cabo, por favor», pidió.

A la hora de votar los diferentes puntos del orden del día relativos a la actualización de impuestos y tasas, los grupos de la oposición oscilaron entre la abstención y el voto en contra. Con todo, al salir adelante con el apoyo del equipo de gobierno, se abre un periodo para que las personas o entidades que lo deseen puedan presentar alegaciones a estas; y con posterioridad, y después de este periodo de exposición pública, en diciembre se aprobarán definitivamente la ordenanza fiscal.