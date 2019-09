Reglamento de la EMT, financiación y tabacalera

Vuelta de verano y pleno marcado por el debate de los nuevos impuestos municipales y la sorprendente disputa que mantienen los dos concejales de VOX. Hay que mencionar también las ocho horas largas que duró la sesión, a ratos intensa, pero mayoritariamente tediosa y sin demasiada sustancia. Hay motivos de sobra para replantearse este tipo de sesiones y sus contenidos.

El reglamento de la EMT sale adelante con un debate centrado en el uso del castellano

El nuevo reglamento de la EMT, que prevé las paradas a demanda para las personas que se sientan en peligro (una medida dirigida fundamentalmente a proteger las mujeres) y también la prohibición de fumar en las paradas, fue aprobado ayer en el pleno con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de la oposición. El reglamento en sí apenas generó debate, aunque el concejal del PP Carlos Mundina pidió que el texto normativo esté también en castellano, ya que, según dijo, solo un 1 por ciento de la población habla exclusivamente en valenciano.

A vox no le gusta que Giuseppe Grezzi se refiera a la Comunitat como «País Valencià»

Durante el debate del reglamento de la EMT, el concejal de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, se refirió al territorio valenciano como el «País Valencià», lo que no gustó para nada al concejal de Vox José Gosálbez, que en un punto del día de Hacienda se sacó de la chistera su reprimenda a Grezzi: «No diga País Valencià porque no existe». Sergi Campillo, edil de Compromís y presidente momentáneo de la mesa ayer, replicó a Gosálbez que no era el momento de ese debate y que en todo caso «los concejales libremente pueden llamarle al territorio como quieran».

El Cabanyal pide una reunión urgente con el consistorio para acabar con las conductas incívicas

La presidenta de la entidad Cero Incivics, Lidia Espí, también intervino en el pleno para denunciar que, pese a la reunión solicitada el pasado agosto con el ayuntamiento para tratar las conductas incívicas, el acoso sexual, la ocupació del espacio público y la suciedad en el barrio, nadie del consistorio contestó a la petición.

El azarbe de Pinedo "no es una zona de baño" y por tanto "la ley no obliga" a controlar su agua

La concejala del Ciclo Integral del Agua de València, Elisa Valía, aseguró ayer que la denuncia del grupo Ciudadanos ante la Fiscalía por la falta de control del agua del azarbe de Pinedo «daña» a la ciudad y aseguró que la normativa que esgrime no se puede aplicar porque no es una zona de baño. «El azarbe no es una zona de baño. La propia definición del azarbe es un canal de escorrentía de pluviales por lo que no es de baño y por tanto, la normativa a la que hace referencia Giner no es de aplicación» en el azarbe, dijo.

El ayuntamiento insta al gobierno central a resolver el problema de financiación

El Pleno del Ayuntamiento insta «al próximo Gobierno de España a adoptar las medidas necesarias para solucionar el grave problema de infrafinanciación de las corporaciones locales en su conjunto». La Corporación exige al ejecutivo que salga de las urnas el próximo mes de noviembre que tome las medidas pertinentes para dar una solución a la deficiencia de financiación de los ayuntamientos y entes locales. La propuesta fue aprobada con los votos del Equipo de Gobierno como alternativa a la moción inicial que había planteado el grupo popular sobre este asunto.

La permuta de tabacalera es, a juicio del Partido Popular, un «pelotazo urbanístico»

La portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, denunció el «pelotazo urbanístico» del gobierno local en el barrio Peñya-Roja, donde quieren ceder a una constructora parcelas destinadas a jardín y uso educativo. Esta cesión en realidad es una permuta con la empresa que rehabilitó la Tabacalera después de que un tribunal anulara aquella operación. El PP cree que hay otras alternativas menos sangrantes.

El mercado central sigue teniendo en el aire la continuidad de su modelo de autogestión

El Pleno de ayer aprobó una propuesta presentada por el concejal Carlos Galiana «para que la Delegación de Comercio continúe trabajando como hasta ahora con los servicios jurídicos y económicos del Ayuntamiento y los representantes de la Asociación de Vendedores del Mercado Central para encontrar la mejor solución posible, dentro de la legalidad y la Ley de Contratos del Sector Público, para la gestión del Mercado Central de Valencia». El PP había pedido, junto con los propios vendedores, que se mantenga el sistema de autogestión actual.

Adhesión de valència a la Alianza por la Emergencia Climática

También se aprobó ayer la adhesión de València a la alianza por la emergencia Climática, mientras que se rechazó la creación de una comisión no permanente para determinar las causas que han provocado el pasado verano el cierre de playas en la ciudad de Valéncia.