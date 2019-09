De granero a refugio antiaéreo

Por sus idoneidad, los Silos de Burjassot se convirtieron en el granero de la ciudad durante siglos, al menos hasta los años 20 del pasado siglo XX, cuando se inició el arrendamiento de los mismo a los jornaleros del municipio. Se trata de una superficie casi cuadrada de más de 50 metros cuadrados con, alrededor de 35 silos independientes. Aunque estos no se construyeron todos a una, sino que conforme crecía la población, crecía su número, abasteciendo no solo a la población de la ciudad de València y de Burjassot, sino también a los pueblos colindantes, por lo que el concejal de Cultura, Javier Navarro, reitera que este conjunto arquitectónico no es realmente patrimonio de València, ni siquiera de Burjassot, sino de «todos los pueblos contribuían con sus impuestos a su mantenimiento».

Eran los picapedreros los que se encargaban de cada silo, en los que, más tarde, grababan la capacidad de cada uno junto a la firma de su autor. «Era una forma de que quedase constancia de cada granero excavado para después cobrar por ello», explica Navarro, siendo la mayoría de 300 litros de capacidad y llegando hasta los 1.000. No obstante, la humedad y la profundidad de la estructura provocó la muerte de varios operarios en los años 30, quienes se introducían en el silo sin hacer una muestra previa para conocer si en el espacio había oxígeno.

También por la fortaleza de la construcción, los Silos fueron reconvertidos en un refugio antiaéreo durante la Guerra Civil, por lo que, de los más de 35 silos del conjunto, seis de ellos fueron unidos a través de túneles subterráneos, que, durante cuarenta años de dictadura, quedaron clausurados. Tras su apertura en los años 70, Navarro asegura que se llegaron a encontrar desde culatas armamentísticas hasta propiedades de quien utilizaron los silos para protegerse ante los bombardeos. Por todo ello, Navarro quiere impulsar, tras la reapertura de los Silos de Burjassot, las visitas culturales al enclave.