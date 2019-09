La limpieza del botellón cuesta 6.548 euros al día con 30 operarios

«Quien duerme no vive y quien no duerme no deja vivir». Esta frase del refranero popular podría adaptarse perfectamente a la realidad que se vive cada fin de semana y vísperas de festivos en diversos puntos de la ciudad, sobre todo en las zonas acústicamente saturadas ZAS y en otros entornos donde el ocio nocturno va acompañado de botellones en la calle hasta altas horas de la madrugada. Una situación que, además de generar todo tipo de molestias a los vecinos y de ensuciar el mobiliario urbano también genera un importante gasto económico en las arcas públicas en forma de limpieza.

De este modo, el concejal de Ecología Urbana y vicealcalde, Sergi Campillo, ha hecho balance de los recursos que el servicio de limpieza municipal debe invertir al año para dejar limpias las calles en las zonas donde se practica el llamado «botellón» en la ciudad. Un total de 6.548 euros es lo que cuesta por día de limpieza este dispositivo especial que trabaja 52 domingos al año y 14 festivos. El resto de días, es el servicio ordinario el que se encarga de limpiar las calles.

Ante ello, Campillo hace un llamamiento a la ciudadanía para fomentar actitudes cívicas que sean compatibles con el ocio, el descanso y mantener las calles limpias. De este modo, invita a reflexionar sobre el impacto que genera en los recursos públicos esta práctica, además de los problemas de convivencia y también para la salud de los y las jóvenes de nuestra ciudad.



Una lucha en varios frentes

Campillo destaca que la lucha contra el «botellón» tiene diversos frentes por los problemas de convivencia que genera con el vecindario y el estado en el que acaban las calles llenas de residuos y basura. Así como por el citado impacto económico.

Este dispositivo especial de limpieza, que actúa de manera coordinada, está formado por alrededor de 30 operarios que trabajan con 10 furgones para cada brigada, 2 camiones cisterna, 6 equipos para limpiar las aceras para baldeo, 2 máquinas barredoras mecánicas y otros dos furgones hidrolimpiadores. Las brigadas se reparten por las 3 zonas de mayor concurrencia de València.