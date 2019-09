Así es el infractor que conduce patinetes en València: Hombre, joven y sin casco

La Policía Local de València ha impuesto un total de 390 multas a usuarios de vehículos de movilidad personal (MVP) desde que comenzó sancionarlos el pasado 23 de septiembre. Es decir, los agentes imponen una media de 56 sanciones al día, lo que a juicio del concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, «es un resultado muy satisfactorio, porque el número es positivo».

El 67 por ciento de las sanciones que se han impuesto en una semana son por no llevar casco, mientras que la mayoría de las multas las reciben usuarios varones. Sobre la infracción de no llevar la protección que marca la ordenanza de movilidad, Cano ha explicado que es «un elemento preocupante, pero se debe al desconocimiento de la norma», aunque también ha explicado que los usuarios «no saben qué tipo de vehículo están conduciendo». Con todo, ha asegurado que esta alta cifra corresponde a cierta lógica. «La gente no está acostumbrado aún. Cuando se impuso el casco para los ciclomotores y para motos, en València se ponían 5.000 multas al año por no llevarlo; a día de hoy hay meses que no tenemos ninguna. Por ello su uso pasa por la propia concienciación de la ciudadanía», ha argumentado.

En cuanto al mayor número de sanciones a los hombres, Aarón Cano asegura que se corresponde prácticamente a lo que ocurre en el resto de sanciones a otros vehículos, «donde el mayor número de infracciones las cometen varones». «Y por edades, son los tramos de usuarios más jóvenes los que más sanciones reciben, porque el patinete es más usado por la gente joven», ha justificado el edil.

«El importe medio de la mayoría de las sanciones está entre 60 y 100 euros», ha informado el concejal socialista, que entre otros datos ha aportado que el número de multas ha sido proporcional en todos los distritos, aunque Patraix y Ciutat Vella lideran la estadística. Con todo, ha sido el cuerpo dedicado a Seguridad Vial el que más infracciones ha documentado, un total de 146, mientras que la unidad de convivencia UCOS ha impuesto 72, «lo que destierra la creencia de que por la noche no se multa», ha explicado Cano.

La Policía Local anunció que se centraría en perseguir las conductas temerarias en las calles de la ciudad, pero en una semana solo han impuesto una multa. Estas conductas están vinculadas al exceso de velocidad, y se imponen a criterio del agente. Sin embargo, Cano ha descartado el uso de radares móviles. «Como ya dije, el tema de los radares móviles tiene problemas técnicos, pues requiere de homologación de la DGT, no es sencillo y es costoso. Los radares móviles para un patinete no son efectivos. Hay que desterrar la idea esa del radar en forma de pistola porque no funciona», ha señalado.