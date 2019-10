Catalá pide la destitución de Grezzi por su responsabilidad política en el fraude de la EMT

La portavoz del Grupo Popular, María José Catalá ha pedido la destitución del presidente de la EMT Giuseppe Grezzi por su responsabilidad política "in vigilando" en el fraude de la empresa municipal.

Asegura que las diferentes auditorías independientes realizadas venían alertando desde 2017 de los riesgos que suponía la falta de un plan de contingencia informática en la firma pública. "Por tanto, como nadie ha atendido estas advertencias y pedimos a Ribó que destituya a Grezzi".

Catalá destaca que el robo de 4 millones de euros de dinero público "bien valen que alguien asuma una responsabilidad política y que se no utilicen una cabeza de turco para que Compromís y PSPV no den la cara por este caso".

La concejala popular reiteró que pedirá un pleno extraordinario solicitado por los 16 concejales de la oposición, 8 del PP, 6 de Ciudadanos y 2 de VOX, y que el alcalde Ribó tendrá 15 días para convocarlo

La munícipe reclama que se cree una comisión de investigación para conocer el cómo y el porqué del desvío de 4 millones de las cuentas de la EMT a cuentas en paraísos fiscales.

También exigió informes de Intervención y un auditoría informática independiente sobre los sistemas informáticos del Ayuntamiento

Asimismo María José Catalá anunció que "se está valorando la impugnación del consejo de administración de la EMT, porque de los diez puntos que contiene el orden del día, sólo nos han facilitado información de dos de ellos", cuando es preceptivo que para que se celebre el consejo en una empresa pública todos los consejeros tiene que tener toda la información de los puntos que se someten a aprobación.

Catalá ha considerado "poco responsable y hasta una burla" que el consejo de administración convocado por Grezzi no esté centrado únicamente en el robo de 4 millones de euros y se vayan a tratar otros asuntos como la aprobación de contratos de alta dirección para el gerente, el director adjunto y la responsable de comunicación así como la contratación externa de un secretario asesor.

En una empresa privada, ha declarado Catalá, ratificar a un gerente después de un fraude de 4 millones "sería impensable, ya que estaría cesado de inmediato, y no despedida una trabajadora que lleva treinta años en la empresa y a la que no le han dado oportunidad de defenderse".

La portavoz popular ha destacado que "quiere no pensar que estos nombramientos no son para comprar silencios", y ha añadido que "no creo que sea eso, pero si no lo es, lo que tiene que hacer Grezzi es retirar del orden del día estos puntos y centrar el consejo únicamente en el fraude y en ver qué ha fallado".



Pleno extraordinario

La solicitud está firmada por 16 concejales de la oposición, 8 del PP, 6 de Ciudadanos y 2 de VOX. En el orden del día en primer lugar se pide la comparecencia del alcalde, Joan Ribó, para que cuenta e informe de lo sucedido en la EMT, y por qué ha sido tan fácil robar 4 millones de la empresa pública.

Además, entre las peticiones para el pleno extraordinario está también que el alcalde Ribó informe de lo ocurrido en la EMT y se apruebe una comisión de investigación en el seno del Ayuntamiento y no dentro del consejo de administración de la empresa como pretenden Compromís y PSPV.

La petición impulsada por el Grupo Municipal Popular la firman hoy los concejales de los tres grupos PP, Cs y Vox, ya que ni PSOE ni Compromís se han sumado a la iniciativa a pesar de pedirles el respaldo a una petición que "debía haber hecho el propio Gobierno Compromís-PSOE si realmente apuestan por la total transparencia. Más en un caso tan grave como es el desfalco de 4 millones de euros en la EMT. Esperamos que no quieran ocultarnos la verdad y por ello les pedimos que den explicaciones al pleno", ha señalado la portavoz del Grupo Municipal Popular.

Una vez presentada la petición por registro, el alcalde Ribó tendrá 15 días para la convocatoria de la sesión extraordinaria que deberá convocarse con 48 horas de antelación.