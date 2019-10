Ribó: "El edificio de Caixers seguirá siendo de uso residencial, no turístico"

El Ayuntamiento de València ha rechazado el cambio de uso de residencial a terciario del edificio que está en proceso de desalojo en la calle Caixers, 2, a pocos metros de la Lonja, epicentro del turismo en la ciudad. El grupo inversor (Good Capital Investment) que ha comprado el inmueble, y que ya ha remitido cartas a los inquilinos advirtiéndoles de que no renovará los contratos de alquiler, ha presentado ya en la Concejalía de Desarrollo Urbano el proyecto de intervención, donde consta un cambio de uso de residencial a terciario, y la solicitud de licencia de obras de rehabilitación del edificio, que está catalogado con nivel 2 de protección patrimonial.

Fuentes de la Concejalía de Desarrollo Urbano, con Sandra Gómez al frente, confirmaron ayer la petición de licencia de obras e informaron de que se otorgará autorización para rehabilitar las casas, pero no se concederá el cambio de uso. Recordaron que el plan especial de Ciutat Vella prohíbe los apartamentos turísticos en todo el centro histórico, aunque los permite en edificios singulares, como palacetes, con difícil salida en el mercado residencial y también en el barrio de Sant Francesc, por tratarse de un barrio donde predomina el uso comercial y de oficinas.

El propio alcalde, Joan Ribó, salió ayer en defensa del uso residencial del edificio de la calle Caixers, cuyos vecinos denunciaron este lunes que intentan expulsarles de sus casas para convertirlas en apartamentos turísticos. «El edificio de la calle Caixers seguirá siendo residencial; las viviendas no se van a convertir en apartamentos turísticos», aseguró ayer el alcalde, quien lanzó «un mensaje muy claro a las grandes empresas de apartamentos turísticos que aterrizan en determinados barrios de nuestra ciudad para comprar edificios enteros con el objetivo de echar a sus residentes para hacer negocio».

«Queremos unos barrios vivos, en los que no se eche a la gente de sus casas. Si las grandes empresas echan a nuestros vecinos para albergar apartamentos turísticos, nuestros barrios acabarán siendo parques temáticos y perderán singularidad», añadió el alcalde. Ribó entiende que en el caso de Caixers no se justifica un uso terciario. Atendiendo al Plan Especial de Ciutat Vella, «no tiene por qué haber un cambio de uso, por lo tanto, este edificio seguirá siendo residencial, y no turístico».

«El turismo siempre será bienvenido en nuestra ciudad, pero respetando nuestros barrios y a nuestros vecinos y vecinas», remachó Ribó.