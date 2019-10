Recursos Culturales convertirá la Nau 3 del Parc Central en un nuevo espacio escénico

La Junta de Gobierno de València aprobará hoy la adjudicación del contrato de obras para transformar la Nau 3 del Parc Central en un «espacio de uso escénico.» La propuesta elegida para construir el nuevo Ribes Espai Cultural (REC) es la presentada por la Gimecons, con un coste de 388.070 euros y un plazo de ejecución de 75 días.

Pese a que la gestión de los teatros municipales de València (como es el caso de El Musical y la Mutant) corresponde a la concejalía de Acció Cultural que dirige Maite Ibáñez (PSPV), el proyecto de abrir este nuevo espacio escénico está impulsado por la concejalía de Recursos Culturales, de Glòria Tello (Compromís). Fuentes de esta concejalía afirmaron ayer que el REC será un espacio en el que no solo se hará teatro sino también otras actividades culturales, por lo que consideran que no habrá un choque de funciones entre ambos departamentos. Tello señaló ayer que con el REC no quiere «contraprogramar» a los «centros culturales privados» de Russafa. Por ello, la concejala destacó ayer que el REC no contará con un programador específico o uso concreto y que solo quiere servir «de contenedor cultural para las acciones impulsadas por la ciudadanía y, ocasionalmente, desde el propio ayuntamiento». «Estará a disposición de todas estas entidades que dan vida cultural a esta zona, pero también del ayuntamiento si en algún momento queremos hacer un proyecto museográfico -temporal- o una exposición, un concierto, una obra de teatro o una ponencia», subrayó. Por eso, el REC será un espacio versátil dividido en distintas zonas, con capacidad para 250 personas y con un suelo que podrá elevarse en determinados puntos.