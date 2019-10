Usted es un referente mundial en arquitectura, ¿qué es lo más complicado a la hora de enfrentarse a un proyecto?

Lo más difícil en un proyecto es el tema de la ciudad. Es un tema no resuelto en el siglo pasado y tampoco ahora. La gente quiere hacer ciudad y eso es lo más complicado en arquitectura. Hacer ciudad es respetar la historia y mirar al futuro. La ciudad es la representación física de la sociedad. Las ideas se construyen a través de la ciudad.

Usted siempre ha defendido la mezcla de clases dentro de la ciudad.

Es necesario reservar un porcentaje de vivienda social. La vivienda es el 70 % de las ciudades. Hay que mezclar categorías sociales y la ciudad tiene que ser al mismo tiempo armónica. En la ciudad histórica están mezcladas las casas ricas con las pobres. Este ejemplo histórico hay que llevarlo a la modernidad.

Usted tuvo que acabar su formación fuera de España. ¿Qué le aportó su salida?

A mí me expulsaron, hice la carrera fuera y me dieron un premio de arquitectura cuando tenía 20 años. Mi formación fuera de España me abrió los ojos a muchos temas que ahora están en discusión. Estos temas me han servido para hacer trabajos internacionales. Yo trabajo fundamentalmente fuera de España. El 95 % de mis proyectos actuales están en el extranjero. Ahora estamos en China, Rusia, Francia o Marruecos. La experiencia de València fue el germen de todas las ideas de la ciudad que después se hicieron. Ricard Pérez Casado fue de los primeros políticos que se interesaron otra vez por el urbanismo. Eso ocurrió también en París con Giscard d'Estaing (ex presidente de la república francesa) y en Montpellier. Hubo algunos alcaldes que se volvieron a interesar por el urbanismo. Generalmente eran historiadores y urbanistas, que se replantearon el tema de la ciudad entero.