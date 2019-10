EUPV reclama un plan de choque urgente contra la degradación del centro histórico

La coordinadora de Esquerra Unida en la ciudad de València, Rosa Albert, ha lamentado que el equipo de gobierno municipal siga mirando hacia otro lado en una cuestión como es la limpieza y el mantenimiento en el centro histórico de la ciudad. "No entendemos que públicamente se hable de la prioridad de hacer de València una ciudad atractiva para el turismo, mientras no se invierte de manera eficiente para garantizar la limpieza y el mantenimiento de barrios como el de Ciutat Vella, con el perjuicio que esto supone no sólo para la imagen de la ciudad sino por supuesto para los vecinos y vecinas que viven en este distrito", ha dicho Rosa Albert.

Papeleras a rebosar y rodeadas de basura ya a primera hora de la tarde, mobiliario urbano en lamentable estado de mantenimiento, restos de los excesos nocturnos y actos vandálicos€ Este es el panorama que se encuentran cada día vecinos y vecinas, comerciantes y visitantes al caminar por el centro de la ciudad. "Es lamentable que esta situación se siga perpetuando mientras se acumulan los avisos que llegan tanto por parte de la ciudadanía como por parte de los propios profesionales encargados de los servicios correspondientes. Este descontrol –ha añadido la coordinadora de EUPV València– solo confirma la ausencia de una apuesta clara por los servicios públicos que debería comenzar por la propia coordinación desde las respectivas concejalías afectadas y continuar por la remunicipalización de la limpieza o el mantenimiento de la vía pública".

Rosa Albert ha recordado además que la ciudad de València tiene una deuda histórica con su centro histórico, no solamente por la falta de inversión pública y la falta de recursos en mantenimiento y limpieza, también por su situación estratégica. "Resulta extremadamente paradójica la grandísima inversión publicitaria y apuesta clara por el turismo que se está haciendo, mientras que al mismo tiempo se permite que las personas que nos visitan se lleven una imagen de un centro histórico tan degradado y sucio", ha explicado la portavoz de la organización de izquierdas.

La coordinadora de Esquerra Unida en València ha explicado que su formación apuesta por un turismo de calidad, que sea integrador, sostenible y responsable, y eso pasa por actuaciones decididas e integrales, que impliquen una planificación y dotación correspondiente, no solo respecto a la limpieza y el mantenimiento, sino también respecto a la movilidad, la regulación respecto a los vehículos en la carga y descarga o un plan de actuación urbanística que ponga en valor los elementos arquitectónicos del centro, consiga un conjunto armónico y atractivo, y acabe con la degradación galopante que afecta al centro histórico de la ciudad. "Una ciudad es atractiva para el turismo de calidad si lo es también para sus propios vecinos y vecinas", ha concluido Rosa Albert.