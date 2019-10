Russafa ya es el primer barrio 'amigo de la lactancia materna'

Russafa es uno de los barrios de València más afectados por la turistificación, con todos los problemas de despersonalización que ello conlleva. Este ha sido uno de los motivos de que haya sido elegido por el proyecto Ciutat Cuidadora, promovido por el centro de innovación Las Naves y el Ayuntamiento de València, para convertirse en el primer barrio de la Red Amiga de la lactancia materna.

Esta campaña, que se presentó en el parque Manuel Granero, pretende generar un entorno amable para que las madres lactantes puedan amamantar de forma normalizada a sus hijos e hijas. Para lograrlo se han sumado ya 50 comercios y espacios públicos, que lucirán una pegatina distintiva y que están incluidos en un díptico-mapa. En ellos se podrá amamantar tranquilamente sin necesidad de comprar o consumir nada, como explicaban ayer las portavozas de la campaña.

Las asociaciones Plataforma per Russafa y Amamanta se han encargado de conformar esta red. Inma Bauset, de la Plataforma per Russafa, explica que se trata de diseñar un barrio cuidador que «en mitad del proceso de turistificación que estamos sufriendo ponga en el centro las relaciones de cuidado y a las personas que cuidan». Por su parte, Pilar Abad, portavoz de la asociación Amamanta, ponía el acento en que la iniciativa es un paso para normalizar y hacer cotidiana la lactancia materna, no solo en establecimientos comerciales participantes sino también en los espacios públicos del barrio. Y añadía que también se pretende «poner en valor la aportación que el tejido comercial realiza para mejorar el barrio».

Otras acciones de cuidados

Esta acción se enmarca en el proceso Ciutat Cuidadora, una propuesta de Las Naves, centro de innovación del Ayuntamiento de València, coordinada por el Estudi La Dula. Este proceso está promoviendo diferentes acciones comunitarias e innovadoras en diversos barrios de la ciudad conjuntamente con asociaciones y colectivos locales, como la red para la prevención de la soledad no deseada en el barrio de San Isidro, los caminos escolares de Castellar o el mapa de espacios y lugares de cuidados de Benimaclet.