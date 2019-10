La alcaldesa de El Saler dimite por discrepancias internas en Compromís

Tan solo tres días después de anunciarse que la falta de acuerdo entre Compromís y el PSPV obligaba a posponer el nombramiento oficial de las 15 alcaldías pedáneas un nuevo desacuerdo, en este caso en el seno de Compromís, deja sin alcaldesa a una de ellas; la de El Saler. Así lo anunciaba ayer, mediante un comunicado en Facebook, Anna Batlle, quien venía siendo alcaldesa de esta pedanía de los Pobles del Sud desde 2015.

En un texto bastante duro, Batlle empezaba acusando a la concejala de su partido, Luisa Notario, de «coartar mi libertad de expresión haciendo desde la concejalía de servicios centrales que retirara una publicación». Es más, le afeaba su actitud diciendo que «parece mentira que usted, que cuando estaba de asesora de otro concejal tanto defendía las libertades, haya querido limitar en tantas ocasiones la mía». Posteriormente, explicaba que sintió que «anulaban mis funciones como alcaldesa en el momento en que pusieron impedimentos para que pueda elegir un proyecto de un parque infantil para la escuela de El Saler». Y agregaba que, en cambio, «este mismo proyecto sí lo han podido elegir los alcaldes y alcaldesas del resto de pueblos de València.



«Falta de respeto a mi persona»

Batlle considera una «falta de respeto a mi persona y a El Saler» que

ni la concejalía de Servicios Centrales ni la de Pobles (ambas regentadas por Compromís) no le hayan facilitado el proyecto de la escuela, a pesar de haberlo solicitado en varias ocasiones: «La concejala de pueblos calla, no me he sentido apoyada, parece que esas son las reglas en política», ironizaba. A lo que añadía: «En cambio para mí la política es luchar por el bien común, cosa que no he parado de hacer, y estar junto a mi pueblo». E iba más allá al criticar directamente la gestión: «Estáis dejando en mal lugar al Pla Edificant promovido por nuestro conseller Marzà (también del Bloc como Batlle) por vuestra mala gestión».

Ella asevera que «más de la mitad de los centros educativos necesitaban de una actuación, bien de nuevas construcciones, reparaciones... que gracias al Pla Edificant se han llevado a cabo. Asumiendo por parte de la Generalitat las infraestructuras y dotándolos de profesionales que pudieran hacer realidad esto porque el PP había dejado sin trabajadores las infraestructuras porque no pudieron dar respuesta».



«No sabe trabajar en equipo»

Anna Batlle destacaba los más de 1.000 millones de euros que se han invertido en educación con este plan y, tras matizar que gran parte de ese trabajo se ha delegado a los ayuntamientos, volvía a atacar a su compañera de partido Luisa Notario: «Ahora es ella la que no me ha dejado dar respuesta a las necesidades de nuestra escuela. Lo malo es que no sepa trabajar en equipo ni valorar los recursos humanos de los que dispone». Y lamentaba: «Decir, que tan solo queríamos que el cambio estuviera lleno de colores y alegría para las niñas y niños y maestros de nuestra escuela». Tras ello pedía «méscompromís» que «tanta falta hace a algunos y algunas y que dejen de lado los egos».

Finalmente, avanzaba que como militante del Bloc «trabajaré desde fuera». Y se reivindicaba como la alcaldesa «que tanto ha luchado por la naturaleza, los deportes, el puerto del Saler, el mar, la Dehesa y por la gente» y decía irse «con la cabeza muy alta tras hacer muchas cosas por mi pueblo y por València».