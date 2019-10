Vilar (PSPV): "Llegaremos hasta el final para depurar posibles responsabilidades"

El consejero de la EMT y concejal socialista Ramón Vilar, a preguntas de la prensa, subrayó que el PSPV «tiene mucho interés en que se aclare este fraude» y avanzó que este partido «llegará hasta el final» para depurar «todas las responsabilidades políticas». «No estamos reunidos la víspera del 9 d'Octubre -dijo ayer- hasta las siete de la tarde para perder el tiempo, estamos para que se aclaren las cosas, lleguen a donde lleguen, esta comisión no tiene límites», subrayó en alusión a las posibles responsabilidades que se deriven de las conclusiones de esta investigación interna. En esta línea, Vilar reconoció que esta es «una situación extraña», a la que «no se le puede dar carácter de normalidad, porque no es normal que desaparezcan cuatro millones de euros», de una mercantil pública. Eso sí insistió en que los socialistas han hecho posible que se cree e impulse esta comisión de investigación. Antes de la reunión, la presidenta Elisa Valía subrayó que «estamos aquí para conocer en profundidad qué es lo que ocurrió, qué responsabilidad puede tener cada uno de los actores que intervinieron, pero no para determinar culpas sino responsabilidades». Además, replicó a la oposición que su petición fallida de que Giuseppe Grezzi no estuviera en la investigación interna responde a «un intento de tener una oportunidad política y no de algo que verdaderamente afecte a la comisión». La propia EMT lanzó una nota pública en la que defendió que la Comisión de Trabajo para la Investigación del Fraude pretende «llegar hasta el final» para esclarecer lo sucedido y recuperar todo el dinero de los valencianos.

Finalmente, el 17 de octubre se celebrará el pleno extraordinario sobre el fraude. En ese pleno no estará la vicealcaldesa Sandra Gómez por estar de viaje de novios. Esto implica que el alcalde Joan Ribó tendrá que usar su voto de calidad para impedir que prosperen las peticiones de PP, Cs y Vox sobre la crisis municipal. j. m. v. valència