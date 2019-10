Ribó es el cuarto alcalde que más cobra tras los de Madrid, Barcelona y Bilbao

El alcalde de València, Joan Ribó, es el cuarto alcalde de España que más cobra, con un sueldo de 85.602 euros anuales, por detrás de los Madrid (103.667 euros), Barcelona (99.999 euros) y Bilbao (92.911 euros). Más de 80 alcaldes tienen unas retribuciones asignadas a sus cargos que superan los 60.000 euros anuales, según un informe del Ministerio de Política Territorial. En su sistema de información salarial de los puestos de la administración (ISPA), que recoge las percepciones de los cargos electos y las asignaciones a esos puestos de trabajo, también aparecen los más de 2.600 alcaldes que dicen no percibir dinero de sus corporaciones, como el de Cádiz. Su finalidad, explica el Ministerio, es permitir una visión de conjunto del colectivo de entidades locales, «imposible de conseguir por la mera agregación de la información individualizada», por el elevado número de entidades, 8.122 ayuntamientos y 52 diputaciones provinciales y forales y consejo y cabildos insulares. Respecto a la cuantía de las retribuciones, recuerda que la competencia para determinar las retribuciones complementarias le corresponde a cada corporación local. Además de las asignaciones para los alcaldes de Madrid y Barcelona, destacan las cuantías de los sueldos de los máximos ediles de Bilbao (92.911 euros), València (85.602), San Sebastián (83.869), Vitoria (82.416), San Cristóbal de La Laguna (82.345) y Getxo (81.272). Los sueldos no son homogéneos a la capitalidad o la población, ya que el alcalde de Alicante (331.577 habitantes) cobra 67.159 euros y el del municipio vizcaíno de Munguía, con algo más de 17.000 habitantes, tiene una retribución anual de 72.284 euros. Otros 1.158 ayuntamientos no han facilitado información sobre los sueldos de la corporación.