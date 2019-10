El curso arranca en el José Iturbi con 4 profesores menos y cien alumnos sin clase

La concejala de educación del Ayuntamiento de València Maite Ibáñez asistió ayer a la apertura del curso 2019/2020 en el Conservatorio Municipal José Iturbi y a la entrega de los premios extraordinarios a los alumnos más brillantes durante el ejercicio de 2018/2019.



Sin embargo, han sido varios los padres de alumnos que han protestado a Levante-EMV por la ausencia de hasta 4 profesores que han motivado que un centenar de estudiantes de distintas disciplinas lleven un mes sin clase o con escasas horas lectivas semanales.



La regidora lamentó lo ocurrido y confió en que "en pocos días, los dos profesores de lenguaje musical se incorporarán a sus puestos de trabajo ya que el pasado 4 de octubre en junta de gobierno, se aprobó su nombramiento pero estamos pendientes de un informe fiscal para su contratación definitiva".



Respecto a los maestros de guitarra y de clarinete, su sustitución se debe "a causas técnicas ajenas a la Concejalía de Educación" dijo la regidora, porque los sustitutos tienen que ser seleccionados de la bolsa de trabajo de la Conselleria de Educación, según explicó Ricardo Roca, director del conservatorio a este periódico hace un par de semanas.



El resultado es que al proceder los docentes de la lista de la Conselleria, el proceso administrativo es más complejo lo que ha retrasado más si cabe la sustitución de los docentes.



La ausencia del profesor de guitarra provoca además que no solo no se puede impartir esta disciplina sino que tampoco pueden ensayar los alumnos en las clases de conjunto instrumental.



Los padres consultados están muy molestos porque no es la primera vez que esta situación se da al inicio del curso y los estudiantes no inician el curso con normalidad.