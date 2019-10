La comisión de la EMT provoca una crisis entre los socios de Gobierno de València

La Comisión de Investigación sobre el fraude de 4 millones en la EMT ha provocado la que hasta ahora es la crisis más seria del gobierno municipal. Después de aceptar que el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, formara parte de la comisión, la presidenta de la misma, la socialista Elisa Valía, ha propuesto que el concejal no estuviera presente cuando declararan los trabajadores de la empresa, básicamente para que no se sintieran "intimidados" por "su jefe". Esa propuesta fue avalada por los tres grupos de la oposición, pero Compromís no la ha aceptado y el propio concejal ha anunciado que no la acatará. Es más, el vicealcalde Sergi Campillo, de Compromís, confirmó la existencia de una crisis de gobierno advirtiendo que "habrá un antes y un después" en el Govern del Rialto.

Al finalizar a comisión, la socialista Elisa Valía ha explicado que ellos ya votaron a favor de la participación de Grezzi en la comisión, "pero si eso afecta a las comparecencias nosotros tenemos que procurar que la gente esté cómoda", para lo cual es conveniente que no esté presente el concejal. "Esto es habitual en todas las comisiones, que los jefes no estén. Tenemos que procurar que no sientan ninguna presión", ha añadido el concejal Ramón Vilar. Es más, Valía dijo que en la primera sesión de comparecencias, que se celebrará el día 30 de octubre con la presencia de la jefa de administración despedida, actuará en consecuencia para hacer valer los acuerdos de la comisión.

En Compromis, entre tanto, cundía la indignación. El vicealcalde, Sergi Campillo, que ha acudido sorprendentemente a la sede de la EMT, ha salido en defensa de su concejal y ha asegurado que el Partido Socialista había roto el acuerdo alcanzado por la mañana, que era que Grezzi se fuera si lo pedía algúno de los trabajadores, no sistemáticamente. Así pues, ha respondido afirmativamente cuando se le ha preguntado por una posible crisis de Gobierno y ha asegurado, en cualquier caso, que "habrá un antes y un después". "Los socialistas han decidido alinearse con VOX, el PP y CIudadanos para humillar a un concejal de Compromís", ha dicho Campillo, que ha acusado a los socialistas de situarse fuera de la coalición de Gobierno por primera vez desde 2015.

Para mañana está previsto que se celebre un pleno extraordinario en el que se tratará este asunto monográficamente con los socios de Gobierno divididos y la oposición apretando en busca de responsabilidades políticas.