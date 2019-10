La incomodidad de los socialistas en este conflicto

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de València se ha visto atrapado entre dos frentes, sus socios de Compromís y la oposición de derechas, con los que se siente incómodo. Más con los segundos que con los primeros, pero también con estos. Y es que el fraude de 4 millones en la EMT entienden que no se está gestionando de la mejor manera. Para empezar, ayer Vilar reiteró que su opción hubiera sido la suspensión de empleo y sueldo de la jefa de administración presuntamente responsable del engaño, y no el despido fulminante que se produjo. Ahora hay dudas sobre la legalidad de ese despido y en el horizonte puede haber una indemnización de 200.000 euros. Por otro lado, los socialistas «se plegaron» a que Giuseppe Grezzi formara parte de la comisión de investigación. Eso les supuso fuertes críticas de la oposición, que entendían que el concejal se erigía así en «juez y parte». Así pues, cuando surgieron dudas sobre la presión que sentirían los trabajadores al declarar en la comisión ante su «jefe», los socialistas pensaron que lo mejor sería evitar esta situación haciendo salir a Grezzi en esas comparecencias. Lo que no esperaban era la reacción de desacato del concejal y de Compromís, que han hablado de crisis en el Govern del Rialto y «han dado armas a la oposición» para profundizar en la brecha del equipo de gobierno. Esto no ha movido al PSPV de sus posiciones y de sus convicciones, dicen, pero, de repente, un movimiento que no consideraban importante, les ha colocado entre dos fuegos.