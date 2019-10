Cientos de personas se manifiestan en València contra la sentencia del procés

Cientos de manifestantes se han concentrado esta tarde en la plaza del Ayuntamiento de València manifestándose en contra de la sentencia del procés catalán mostrando banderas independentistas y lanzando proclamas como "els carrers seran sempre nostres", "solidaritat amb el poble catal`" y "no, no, nazis no". Tras permanecer casi dos horas en la plaza algunos de los asistentes se han desplazado hasta Delegación de Gobierno.



Esta concentración ha sido convocada por Esquerra Republicana del País Valencià junto a Esquerra Valenciana y Jovent Republicà del País Valencià.



Un total de 24 furgonetas de la Policía Nacional se han desplazado hasta la céntrica plaza para evitar actitudes violentas y daños.



Cabe destacar que en un momento dado, al principio de la manifestación, un grupo de personas con banderas de España se han situado frente a los manifestantes y bajo el balcón del ayuntamiento mientras gritaban "Viva España". Estos fueron desalojados por los agentes de policía.



Sobre las 20.45 horas los manifestantes se han desplazado hacia Delegación de Gobierno pese a que, según anunciaba Arran en su cuenta de Twitter, había quedado desconvocada.





??Es DESCONVOCA la concentració a la plaça de l'ajuntament a #València. — Arran València (@ArranVlc) October 20, 2019