EUPV exige al equipo de gobierno replantear el modelo de participación ciudadana

La coordinadora de EUPV en la ciudad de València, Rosa Albert, valoró este domingo el anuncio realizado por el equipo de gobierno municipal relativo a los presupuestos participativos del año 2020. "Este año al igual que en ejercicios anteriores se vuelve a lanzar una propuesta en la que no se avanza ni presupuestaria ni metodológicamente, con lo que previsiblemente vamos a volver a encontrarnos con los mismos problemas y errores que vienen generando unos índices de participación muy bajos y que demuestran que la percepción de la ciudadanía es que no nos encontramos ante la herramienta adecuada que garantice una participación real y efectiva" ha manifestado Albert. En ese sentido, desde la coalición de izquierdas se vuelve a exigir al equipo de gobierno municipal que abra un espacio de reflexión para valorar y avanzar no sólo en lo que a presupuestos participativos se refiere sino también al modelo global de participación ciudadana.

Según Rosa Albert: "Ha llegado el momento de hacer una valoración de las diferentes ediciones de los presupuestos participativos y sacar conclusiones que permitan avanzar y mejorar este modelo hasta alcanzar una visión más amplia de la participación ciudadana". Para Esquerra Unida —ha proseguido Rosa Albert— "esta reflexión debe hacerse conjuntamente con el tejido social y asociativo de la ciudad y no a sus espaldas, todo lo que no pase por esta colaboración está condenado al fracaso".

Para la coordinadora de la formación de izquierdas, "los presupuestos participativos son la parte más 'vistosa' de la participación ciudadana, pero hay que implementar elementos correctores a lo que ha se ha evidenciado como debilidades del modelo, como puede ser la baja participación, el presupuesto destinado, la ejecución de los proyectos aprobados o los criterios para seleccionar las propuestas".

En esta línea Rosa Albert ha remarcado : "Entendemos que un modelo atractivo y realista debe contar con un presupuesto adecuado, el actual además de ser insuficiente se utiliza por el Ayuntamiento para incorporar inversiones que deberían ejecutarse por las distintas delegaciones". "Además—ha continuado—no se garantiza que las propuestas seleccionadas se ejecuten en un período de tiempo razonable y de hecho se siguen arrastrando propuestas de ejercicios anteriores".



Implicar a los vecinos

La dirigente de izquierdas ha insistido en la necesidad de implicar en este proceso a la mayor parte de vecinos y vecinas, tanto a través de las asociaciones vecinales como de las diversas plataformas ciudadanas e incluso a nivel individual. En este sentido ha reconocido la lucha histórica del movimiento vecinal "sin el cual —ha dicho— no se podría entender la ciudad que tenemos actualmente".

Para EUPV, la base de la calidad de la participación ciudadana está en tener una comunidad bien informada. Para eso, es necesario contar con la experiencia del movimiento vecinal y sumar las aportaciones de las nuevas formas de organización social. "Debemos trabajar codo con codo con las asociaciones vecinales y ciudadanas facilitando información y formación, utilizando las nuevas tecnologías de la información pero también los canales tradicionales", ha concluido Rosa Albert.