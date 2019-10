Benimaclet rechaza la aprobación del PAI

La Asociación Vecinal de Benimaclet celebró hace unos días una Asamblea Extraordinaria para informar a los socios sobre la actual situación del PAI de Benimaclet. En ella se explicó que Metrovacesa será el agente urbanizador y que se van a abrir los plazos para el desarrollo de un PAI cuyo proyecto, presentado en su día por la urbanizadora, la asociación vecinal, ya había rechazado, sobre todo, por la alta edificabilidad que este supone. Una postura que continúan manteniendo.

Es más, desde la AVV de Benimaclet dicen no entender la postura de la responsable de Urbanismo, Sandra Gómez, que «da por bueno sin más el plan presentado por la urbanizadora sin atender a las demandas de los vecinos ni a la postura manifestada por el alcalde Joan Ribó y Compromís en reiteradas ocasiones, partidarios de una rebaja en la edificabilidad y la participación ciudadana».

Ellos recuerdan que en un acuerdo del 23 de enero de este año Compromís defendía «un desarrollo del Sector Benimaclet respetuoso con la fisonomía y estructura social del barrio», estimando «entre 900 y 1000 viviendas las que se tienen que incluir», frente a las 1350 que prevé el plan de Metrovacesa. Y agregan que Ribó se ha expresado en este sentido en varias ocasiones durante los últimos meses.

Por todo ello, la AVV hace un llamamiento al equipo de gobierno municipal, y en particular al alcalde y a la responsable de Urbanismo «para que actúen coordinadamente, paralicen el actual proyecto y no se dé el visto bueno en tanto no se rebaje la edificabilidad y se introduzcan otros cambios demandados por las vecinas y vecinos de Benimaclet, como la ampliación del porcentaje de viviendas sociales y otras fórmulas que permitan el acceso a la propiedad o al alquiler a precios asequibles, edificaciones que se integren en la estructura del barrio y no se conviertan en una barrera que impida la comunicación con la huerta y provoque un gravísimo deterioro ambiental».

Además, ponen de manifiesto que esta asociación ya presentó un proyecto concreto a la Alcaldía y a la concejalía de Urbanismo en la reunión de seguimiento de «Benimaclet és Futur» realizada en el barrio el pasado mes de abril. Y también acordaron iniciar movilizaciones en el barrio para informar y oponerse al desarrollo del proyecto de PAI.