Ribó ratifica a Fuset y dice que no debe dimitir porque no hay corrupción

El alcalde de València, Joan Ribó, ha negado esta mañana que el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset (Compromís), deba dimitir después de ser procesado en relación con el accidente mortal que sufrió un trabajador en el montaje de unas gradas para los conciertos de la Feria de Julio de 2017.

"No ha cambiado nada con el procesamiento y por supuesto no ha cambiado mi posición. El código ético de Compromís habla de casos de corrupción y éste no es un caso de corrupción", por lo que no cabe exigir la dimisión del concejal, ha dicho Ribó, antes de añadir: "Es un caso triste, que a nosotros nos afecta mucho y queremos tener toda la atención con la familia" del fallecido.

El pasado día 18, el juez del caso abierto por la muerte de ese trabajador procesó a Fuset por un delito de homicidio causado por imprudencia grave; también procesó a los promotores del evento, y señaló al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario.

En su auto, el juez ve indicios "racionales de participación criminal" del concejal en la muerte del operario mientras montaba en Viveros las gradas, por exigir "con una mínima antelación" la construcción de esas gradas.

Según el auto, Fuset lo hizo "sin cerciorarse ni exigir", como obliga la normativa, el estudio de seguridad y salud de esa obra.