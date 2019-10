Los vehículos 100% eléctricos no pagarán la ORA

Los vehículos cien por cien eléctricos quedarán exentos del pago de la ORA que la ciudadanía abona para estacionar en la zona habilitada para tal uso en la vía pública (zona azul), con el objetivo de "impulsar el uso de vehículos no contaminantes".



Así lo ha anunciado el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, que ha explicado que se han iniciado los trámites para que esta medida se aplique durante los dos próximos años, con carácter prorrogable.



"Seguimos implementando estímulos para que el uso de vehículos no contaminantes sea cada vez mayor en la ciudad", ha dicho el edil, que ha apuntado que con esa misma intención se inician los trámites también para que los vehículos no contaminantes que aparcan en la zona naranja, destinada a los residentes, también puedan estacionar sin abono alguno, gratuitamente.



El concejal ha recordado que la matriculación de vehículos híbridos de gas licuado y eléctricos puros se ha incrementado. La cifra ha crecido de los 585 vehículos de estas características matriculados en 2017 a 886 en 2018 y a 1.318 medios de transporte no contaminantes de 2019. Actualmente, ha concretado, el 30% de estos vehículos son eléctricos puros.