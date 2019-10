Giner denuncia que hay 9 delegaciones por debajo del 10% de ejecución presupuestaria

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha denunciado que hay nueve delegaciones del ayuntamiento que no han alcanzado ni el 10% de ejecución de sus inversiones. "Ribó tiene el ayuntamiento paralizado. Nueve delegaciones no han alcanzado ni el 10% de inversión en el tercer trimestre del año", ha dicho Giner.

Tal y como figura en el informe del Servicio Económico Presupuestario a 30 de septiembre de 2019, las delegaciones calidad ambiental y gestión del patrimonio municipal están al 0% de ejecución de sus inversiones y transferencias de capital. Innovación y Gestión del conocimiento está al 0,74% mientras que Juventud, en el 1,67% y Servicios Sociales, en el 2,55%. Otras delegaciones con porcentajes de ejecución inferiores al 9% son Cooperación al Desarrollo y Migración (3,49%), Agricultura, Huerta y Pueblos de Valencia (4,60%), Formación y Empleo (5,34%) y Energías Renovables y Cambio Climático (8,83%).

"Ribó ha abandonado la juventud, el empleo, la innovación, la calidad ambiental y los servicios sociales", ha asegurado Giner.

Respecto al conjunto de la ejecución de las inversiones, el portavoz de Cs ha destacado que hay más de 136,5 millones de euros por invertir en el Ayuntamiento para los que queda de año. "Ribó ha consumido tres cuartas parte del año para no ejecutar ni al 25% de la inversión que ha prometido. De un presupuesto de 181 millones de euros, hay 81 millones que no han alcanzado ni la primera fase administrativa para que se lleven a cabo al no estar ni autorizado el gasto", ha concluido Giner.