La fiscalía investiga un vertido del azarbe de Pinedo que pudo provocar el cierre de la playa

La Fiscalía Provincial de València ha abierto diligencias de investigación sobre un vertido de aguas fecales a la playa de Pinedo supuestamente desde el azarbe de la depuradora situada en el término de esta pedanía, cuyas aguas no reciben presuntamente tratamiento alguno de depuración. Esos vertidos habrían provocado el cierre de la playa al baño, un episodio que se repitió en diferentes playas valencianas a lo largo del verano por los mismos motivos, aunque con distinto origen.

La apertura de diligencias se produce a raíz de la denuncia presentada por el grupo municipal de Ciudadanos, que entiende que el Ayuntamiento de València incumple la normativa de análisis de aguas del azarbe de Pinedo y que ha tomado la iniciativa realizando numerosas analíticas del estado de estas aguas.

Su portavoz, Fernando Giner, ha recordado, además, que la denuncia fue ampliada con nueva documentación, en concreto con un expediente en el que tanto la Consellería de Transición Ecológica, como el Ciclo Integral del Agua, confirman que hay una conexión directa entre los alivios de aguas en Pinedo y la presencia de contaminación fecal en la Playa.

«Ribó no sólo no toma medidas, sino que no cumple la ley que obliga a analizar las aguas de baño o aguas cercanas a aguas de baño, como es el caso del azarbe de Pinedo», dijo ayer Fernando Giner, quien ha detallado que, tras preguntar su grupo por el cierre de playas en Pinedo al Ciclo Integral del Agua, la respuesta obtenida fue que «el RD 1341/2007 no es de aplicación a las aguas del azarbe dado que no son aguas de baño, obviando deliberadamente que se encuentra a pocos metros de una zona frecuentada por bañistas».

«Es una decisión política del alcalde el mirar hacia otro lado e incumplir la ley. Las playas de València se contaminan por decisiones políticas, no porque los técnicos no estén haciendo su trabajo», manifestó el portavoz de Ciudadanos. «Ribó rehuye su responsabilidad ante lo que podría ser un problema para la salud pública», añadió.

Sobre este asunto, el portavoz naranja explicó que su grupo realizó durante el pasado verano diversas analíticas que confirmaron la existencia de bacterias fecales en diversos puntos de nuestro litoral, entre ellos el azarbe junto a Pinedo, que fue uno de los últimos episodios del pasado verano.



Los culpables

Para concluir, Giner calificó de «lamentable» que Ribó «siga culpando a pequeños municipios y a los pequeños agricultores del cierre de las playas de València cuando no cumple la normativa ni asume su responsabilidad».

El portavoz de Ciudadanos se refiere al argumento lanzado desde el Ayuntamiento de València a raíz de los vertidos detectados en diferentes playas de la ciudad, sobre todo en las del Cabanyal y la Malva-rosa. El consistorio atribuyó esos vertidos a las propiedades particulares que todavía carecen de alcantarillado y vierten sus aguas negras a las acequias, aguas que finalmente acaban en el litoral más cercano.