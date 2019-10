Gómez quita hierro a la crisis, pero veta a Grezzi

La vicealcaldesa y portavoz socialista, Sandra Gómez, quitó ayer hierro a la crisis de gobierno abierta por el fraude de la EMT y apeló a la responsabilidad y «a no dejarnos llevar por las pasiones y los nervios» a la hora de afrontar una situación «excepcional» provocada por el fraude millonario y sin precedentes en la EMT. En tono conciliador, la socialista, que ayer retomó su agenda política tras su reciente boda, apuntó que la crisis de la EMT «no debe trasladarse al gobierno» del Rialto y abogó por hacer «tabula rasa» y zanjar las discrepancias que han aflorado en su ausencia entre Compromís y el PSPV.

Sandra Gómez, no obstante, insistió en la postura de su partido de que el concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, no esté en las declaraciones de los trabajadores de la EMT en la comisión de investigación. El miércoles está prevista la intervención de los primeros comparecencias (en concreto del propio Grezzi, del gerente, Josep Enric García, y la trabajadora cesada, Celia Zafra). La vicealcaldesa destacó que se debe garantizar que los trabajadores de la empresa municipal intevengan sin presiones. «Tienen que poder declarar en libertad». E insistió en que en la comisión de investigación del ayuntamiento se analizarán responsabilidades políticas (no quiso concretar si se pondrá sobre la mesa la dimisión de Grezzi o del gerente) y apuntó que las responsabilidades civiles o penales deberán dirimirse en los juzgados.

La líder de los socialistas en el ayuntamiento tiene previsto reunirse con el alcalde, Joan Ribó, con el que todavía no había hablado ayer personalmente. Preguntada sobre la decisión unilateral del alcalde de dejar a los socialistas fuera de la comisión delegada del Consorcio València 2007, Sandra Gómez, calificó la decisión de «inoportuna». Apuntó que había un acuerdo previo para modificar y ampliar el número de miembros de cada administración en la citada comisión, pero insistió en que el nombramiento de Carlos Galiana (de Compromís) en sustitución de la propia Sandra Gómez había sido inoportuno. No quiso aclarar si también le había parecido inoportuno el aumento de sueldo del gerente de la EMT autorizado por Grezzi en plena crisis de la empresa de autobuses. Solo apuntó que este tipo de decisiones deberían «tomarse de manera conjunta» por los socios del Govern del Rialto.

La vicealcaldesa confió en que la «crisis puntual» de la EMT no afecte a la estabilidad del gobierno bipartito que en estos momentos negocia el presupuesto para 2020.