La Plataforma de Afectados por la Hipoteca irrumpe en la campaña electoral en Valéncia

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha convocado un gran acto de protesta en València, para el próximo de noviembre, como forma de hacerse presente en la campaña electoral de las elecciones generales , "para reclamar cambios legislativos que garanticen el derecho a la vivienda de verdad a los ciudadanos" y "para pinchar la

burbuja inmobiliaria", según informó a Levante-EMV, José Luis González, portavoz de PAH València.

González subrayó que "no queremos que haya un desahucio más y exigiremos que se cumplan los tratados internacionales que garantizan que no se tire a a la calle a ninguna familia si no hay alternativas habitacionales ya previstas".

Este acto de protesta, que llevará el lema "Reventamos las burbujas", se va a realizar en toda España, porque la PAH demanda que "las administraciones puedan utilizar las viviendas vacías de la banca que ha sido rescatada con dinero público y aún no ha devuelto el dinero".

También esta movilización debe servir para obligar al Gobierno Central que exija "impuestos a fondos buitres y socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario)" y que se dicten medidas para "fijar el control de precios y fortalecer el parque público de viviendas, que sigue siendo muy inferior en porcentaje en España al que existen en otros países de Europa".