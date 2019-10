La Universidad Popular aumenta su presupuesto en 600.000 euros para regular a sus trabajadores

La Junta Rectora de la Universidad Popular, que preside la concejala de Servicios Sociales y Vivienda de València, Isabel Lozano, aprobó ayer los presupuestos de la entidad para 2019, que alcanzarán los 5.934.681 euros, lo que supone un incremento de 613.679 euros respecto a las cuentas de este año, que ya se habían incrementado en 425.056 euros respecto a 2018.

Con estos presupuestos se podrá poner punto y final a la discriminación histórica que sufría el personal laboral de la Universidad Popular de València como consecuencia de la falta de clasificación y de una relación de puestos de trabajo (RPT) con unas condiciones retributivas muy inferiores a los del resto del personal municipal.

«Desde el actual equipo de gobierno local hemos asumido la necesaria tarea de regularizar la situación del personal laboral de la UP a fin de adaptarlo a la legislación vigente que, a diferencia del personal funcionario de la UP, no tenían como referencia los instrumentos de ordenación del propio Ayuntamiento. Sin duda fue una pésima gestión del Partido Popular, que dejó una situación difícilmente justificable», ha asegurado la concejalía de Servicios Sociales.