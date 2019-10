Català (PP) tilda las cuentas de "cuento chino" por la "incapacidad para gestionarlas"

La portavoz del Grupo Popular, María José Català, hizo una contundente valoración del presupuesto municipal de 2020: «son un cuento chino». La razón, los antecedentes inmediatos: «si nos atenemos al actual ejercicio, la incapacidad y mala gestión es manifiesta, como indica que a fecha 30 de septiembre no han ejecutado ni el 25% de las inversiones de 2019».

Català aseguró que no es creíble el presupuesto que presentan cada año porque la realidad es que cada ejercicio ejecutan menos que el anterior. «No entendemos para que presentan un presupuesto expansivo como el anunciado si después por su incapacidad en la gestión no cumplen ni una cuarta parte del mismo. No entendemos las prisas por aprobarlo y ser los primeros si luego la realidad es que no se ejecuta al no saber gestionar».

«Pero aún es más grave que a 30 de septiembre no se haya invertido ni un sólo euro en 18 barrios y dos pueblos de la ciudad de Valencia. Esto demuestra la falta de sensibilidad del gobierno del Rialto con nuestros vecinos al no apostar por nuestros barrios», añadió la portavoz del PP, que incidía en casos como la Concejalía de Servicios Sociales, «con 76.000 euros invertidos de los tres millones previstos», o «el 5 por ciento de Formación y Empleo, el 1,67 % de Juventud» o mínimos como «el cero por ciento de Patrimonio o el 0,7 de Innovación». Estos porcentajes evidencian, según Català que «los que venían a salvar personas se han olvidado» y que «un tercio del presupuesto irá destinado a gastos de personal». En definitiva, «presupuestos que no son creíbles».