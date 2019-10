El ayuntamiento retiene 150.000 euros en China de los 4 millones robados

El alcalde Joan Ribó ha anunciado esta mañana que el Ayuntamiento de València ha conseguido que se bloqueen 150.000 euros en un banco de China de la estafa de 4 millones de euros que sufrió la EMT en septiembre. El presidente de la corporación ha anunciado que explicará en el Pleno de hoy los mecanismos para recuperar el dinero «robado» y que este es un primer paso.

«Nuestra estrategia está dirigida a que que retornen el dinero a la EMT. Hay un pequeña noticia buena ya, hay bloqueados 150.000 euros aproximadamente en Hong Kong por las gestiones que hemos hecho a través de Interpol y un gabinete de abogados que está trabajando allí. Hemos de hacer más gestiones, pero es el primer paso», ha explicado el alcalde.

Ribó ha reconocido que es «una cantidad no muy grande», pero «es significativa», ha remarcado. «Indica que nuestro trabajo está orientado siempre a conseguir retornar el dinero que se ha robado. El cuándo no es algo que podamos saber ahora, porque intervienen ahora muchos factores y no somos capaces de evaluar», ha explicado el alcalde.

El líder de Compromís asegura que otras grandes ciudades de España han sufrido fraudes y tiene «experiencias judiciales» de cómo recuperar ese dinero.

En cuanto al informe de Caixabank en el que responsabiliza exclusivamente a la EMT del robo de los 4 millones de euros, Ribó ha explicado, sin nombrar al banco que es «realista y sé que cualquier entidad financiara si le reclamas 4 millones de euros no va a decir 'vale'. Tenemos que trabajar con realismo. Un requerimiento es un primer paso para hacer otras cosas, no es el paso final. Es el comienzo. Es lógico que cualquier empresa o persona se defienda, pero lo tenéis que entender en esas coordenadas», ha señalado, por lo que es probable es que el consistorio continuará con la batalla judicial contra la entidad financiera para reclamar el dinero.

Sobre la amenaza de Caixabank de querellarse contra el Ayuntamiento porque podría estar vulnerando su honor, el alcalde ha dicho: «Yo nunca he nombrado a esta entidad financiera ni nunca mencionará a ningún trabajador o trabajadora».